說流行／日韓女生最愛編織包ANTEPRIMA將登台！仙女系話題包一次看懂

記者鮑璿安／綜合報導

每到夏天，時尚迷的目光總是會被各式編織包所吸引，這是恆定不變的道理，而即將登台的ANTEPRIMA也勢必帶來一股編織包旋風！旗下經典的WIREBAG 是榜上有名的話題性單品，這款自1998年誕生的包款，以獨特的金屬光澤、手工編織工藝與百搭輪廓，在社群上擁有超高討論度。





▲ANTEPRIMA由日籍創意總監荻野泉（Izumi Ogino）於1993年創立。（圖／品牌提供）

ANTEPRIMA由日籍創意總監荻野泉（Izumi Ogino）於1993年創立，品牌名稱源自義大利文，意指「在正式開始之前」，象徵女性在人生每個重要時刻來臨前所展現的自信與從容。品牌以「Smart, Precious with Love」為核心理念，融合義大利時尚美學與東方細膩工藝。

而WIREBAG最大特色，在於使用特殊的PVC編織材質，由工匠以手工逐一編織完成，每款包需要耗費9小時以上的製作時間。包身隨著光線折射散發細膩光澤，兼具珠寶般的精緻感與輕盈實用性，兼具藝術性與日常機能。品牌長期與多位當代藝術家合作，將「Wearable Art（可穿戴藝術）」概念融入設計，也積極推出跨界聯名，包括蜷川實花、Hello Kitty、大耳狗喜拿、My Melody，以及近期備受討論的《哆啦A夢》系列，都讓經典WIREBAG展現截然不同的樣貌，也吸引更多年輕世代收藏。

推薦入門款1：STANDARD MINIATURA

如果是第一次入手ANTEPRIMA，最推薦品牌人氣最高的 STANDARD MINIATURA，方正小巧的輪廓搭配晶亮編織質感，可手提也能加上鍊帶肩背，正式晚宴、約會或日常穿搭都十分合適。色彩選擇更是WIREBAG的一大魅力，除了黑、白、香檳金等經典色，還有檸檬黃、寶石藍、草木綠、薰衣草紫、珊瑚粉等高彩度選擇，猶如珠寶盒般繽紛，能依照不同穿搭自由搭配。

推薦入門款2：鍊帶肩背款

若偏好日常使用，附有金屬鍊帶的肩背款更具實用性。保留經典手工編織外觀，同時增加肩背、斜背等不同使用方式，一包即可因應通勤、聚餐到旅行等各種情境，是許多時尚迷的首選。

推薦入門款3：季節限定色

ANTEPRIMA每一季都會推出限定配色，今年則以鮮明的莓果紅、柑橘橙、檸檬黃、青草綠與湖水藍等色彩最受矚目，將品牌標誌性的閃耀編織與夏日活力結合，小巧包型即使只是簡單搭配白T、牛仔褲，也能瞬間成為全身造型焦點。

同場加映

隨著夏季氣息蔓延開來，包款也迎來天然材質的熱潮。從拉菲草、帆布到編織工藝設計，兼具輕盈感與度假氛圍的包款成為本季焦點，其中義大利精品皮具品牌 Valextra 便以 Raffia Bucket 拉菲草特殊款手提肩背包，以及全新 Canvas 系列，演繹兼具工藝感與實用性的夏日穿搭提案！

相較於過往常見的草編托特包，Valextra 全新 Raffia Bucket 將品牌標誌性的建築美學融入天然材質之中。包款採用全新拉菲草工藝打造，透過手工 「Punto Pelliccia」 編織技法，形塑出如波浪般起伏的立體紋理，細膩的雙色層次隨著光線折射展現豐富表情，觸感也比起常規皮革款式更加療癒。