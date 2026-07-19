婚前一定要想清楚！「用5個問題」看懂彼此適不適合





▲結婚前先別急著點頭！先問自己「5個問題」 。（圖／翻攝自IG tvn）

記者鮑璿安／綜合報導

步入婚姻，是許多人期待的人生階段，但真正決定婚姻品質的，往往不是婚禮辦得多盛大，而是彼此是否做好一起生活的準備。熱戀時容易被感情沖昏頭，但婚姻更多的是價值觀、責任與生活細節的磨合。若在決定攜手一生前，願意誠實回答以下5個問題，或許能幫助自己更理性地看待未來，也降低婚後後悔的機率。

1. 我是真的想結婚，還是害怕錯過？

首先要分辨，自己是因為想與眼前的人共度人生，還是因為年齡、家人期待、身邊朋友陸續結婚，而產生焦慮感。若結婚只是為了跟上人生進度，很可能在婚後才發現，真正想要的生活並非如此。

2. 我們的價值觀一致嗎？

戀愛可以靠心動維持，但婚姻需要共同面對現實。包括金錢觀、家庭觀、是否生小孩、工作規劃、生活方式等，都值得提前討論。即使彼此不必完全相同，也要確認雙方是否願意互相理解、找到平衡點。

3. 遇到衝突時，我們能好好溝通嗎？

沒有任何一段關係不會吵架，真正重要的是吵架之後如何修復關係。若一方總是逃避、冷戰，另一方則情緒失控，久而久之容易累積不滿。能否理性溝通、願意傾聽彼此需求，比「從不吵架」更重要。

4. 我能接受真實的對方嗎？

熱戀期總會看見彼此最好的一面，但婚後會一起面對生活中的疲憊、壓力與缺點。不妨問問自己，如果對方不會改變現在的樣子，你是否依然願意陪伴？接受真實，而不是期待改變，往往是長久關係的重要基礎。

5. 我和對方，都還保有自己的生活嗎？

健康的婚姻不是兩個人完全綁在一起，而是各自擁有成長空間，同時願意一起前進。保有自己的興趣、朋友與目標，不僅能維持個人成長，也能讓關係保持新鮮感，避免把所有期待都寄託在另一半身上。