摩納哥王妃化身金色女神　女主人美出新高度

▲摩納哥夏琳王妃穿Elie Saab金色禮服出席紅十字會舞會。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

摩納哥親王阿爾貝二世與夏琳王妃日前出席第77屆摩納哥紅十字會舞會，身為時尚資優生的夏琳王妃，當天選穿黎巴嫩設計師品牌Elie Saab抓皺設計的金色禮服，配上復古的波浪捲髮型與妝容，宛如金色女神降臨，以最美女主人之姿驚艷全場。





▲夏琳王妃搭配丹麥珠寶品牌OLE LYNGGAARD COPENHAGEN近200萬元的葉片狀彩色寶石耳環吸睛。（圖／CFP）

阿爾貝二世親王與夏琳王妃分別擔任摩納哥紅十字會的正、副主席，夏琳王妃在此重要場合穿上愛牌Elie Saab訂製金色禮服，以不對稱領口搭配抓皺設計，含蓄而優雅地凸顯出她的身形，裙擺自腰部自然垂墜為俐落的直筒剪裁，背部傾瀉而下的斗篷更具夢幻效果；她同時搭配丹麥珠寶品牌OLE LYNGGAARD COPENHAGEN設計的葉片造型耳環，誇張的線條鑲嵌鑽石與彩色寶石，更加吸睛。





▲夏琳王妃經常佩戴百搭的珍珠耳環。（圖／CFP）

耳環向來是夏琳王妃搭配重點，她出席日間場合偏愛經典的單顆珍珠或單鑽耳環，而晚宴她獨鍾存在感強烈的款式，必須極具設計感，或者是大克拉數的華麗寶石，以巨鑽設計著稱的英國珠寶品牌Graff便是她的心頭好，多次佩戴其垂墜式設計的巨鑽耳環，讓人一眼瞧見。





▲夏琳王妃出席F1晚宴戴著Graff梨形鑽耳環亮相。（圖／CFP）