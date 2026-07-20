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梵克雅寶百件夢幻珠寶台中登場　罕見芭蕾舞伶胸針、Zip項鍊齊聚

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▲▼ VCA,PIAGET 。（圖／公關照）

▲名模王思偉展示梵克雅寶Zip Antique Mille Fleurs項鍊、Palmyre鑲嵌鑽石與粉紅色藍寶石耳環以及可轉換成胸針的Coeurs enlaces手鐲。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台中報導

法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）今（20日）起於台中舉辦Signature高級珠寶系列鑑賞活動，盛大展出逾100件高級珠寶臻品，除了最具代表性的Signature系列外，也同步呈現傳承典藏系列與Heritage典藏系列作品，帶領賓客探索品牌自1906年創立以來的非凡創意、精湛工藝與詩意美學。

▲▼ VCA,PIAGET 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴梵克雅寶隱密式鑲嵌紅寶石與鑽石的Pavot耳環、Gloxinia戒指、Folie des Pres項鍊、Caresse d’Eole Fairy胸針與Cosmos Secret腕錶。（圖／記者陳雅韻攝）

梵克雅寶Signature高級珠寶系列是全球收藏家心中的夢幻逸品，代表作包括可轉換成手鍊的拉鍊造型Zip項鍊、靈感源自早期芭蕾舞伶與仙子胸針，以及1933年取得專利的隱密式鑲嵌工藝作品，此次難得匯集多件標誌性珠寶，現場更首度邀請來自巴黎珠寶工坊的工匠現身示範，近距離呈現Zip項鍊與芭蕾舞伶胸針的製作工序，讓歷史作品與當代創作相互映照。

▲▼ VCA,PIAGET 。（圖／公關照）

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▲模特兒戴梵克雅寶Zip Antique Bouquet vénitien項鍊，18K白金鑲嵌藍色與淡紫色藍寶石、紫水晶、綠松石、青金石、彼得石與鑽石，可轉換為手鍊，25,200,000元。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

此次梵克雅寶珠寶展亮點作品包括多款配色繽紛的Zip項鍊，以及以精準姿態詮釋古典舞步的芭蕾舞伶胸針，傳統隱密式鑲嵌工藝代表作則是Gloxinia 戒指，透過迷人紅寶石與鑽石呈現大岩桐花層層綻放的姿態，不僅彰顯精湛工藝，也凸顯品牌與大自然之美的深刻連結。品牌同場展出薈萃1920至1990年代臻品的Heritage典藏系列，當中1963年問世的Stalactite鑽石項鍊可轉換成胸針佩戴，展現設計巧思與獨到美學，身價高達86,000,000元。

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▲梵克雅寶Arabesque ballerina胸針 ，8,600,000元。

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▲梵克雅寶採用傳統隱密式鑲嵌紅寶石與鑽石的Gloxinia戒指 ，21,100,000元。

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▲梵克雅寶典藏系列1963年 Stalactite鑽石項鍊與可拆式胸針，86,000,000元。

瑞士珠寶暨腕錶品牌伯爵（PIAGET），則將自8月10日起於台中大遠百精品店舉辦《ART of COLOURS 頂級珠寶暨腕錶展》，匯聚黃鑽、祖母綠、紅寶石、帕帕拉恰剛玉等珍貴寶石，將總價逾12億的藝術創作化作四項繽紛的色彩實驗，8月19日巡迴至台北 101 旗艦概念店，邀藏家親臨探索伯爵作品的「感性色彩」。

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▲PIAGET全球品牌大使全智賢佩戴雞尾酒戒指演繹品牌色彩美學。（圖／伯爵提供）

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▲Piaget Rose系列18K白金靛藍碧璽耳環。

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關鍵字：

梵克雅寶, Van Cleef & Arpels, PIAGET, 伯爵

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