沛納海點燃帆船賽熱血魂　限量計時碼錶、GMT鍊帶錶登場

▲沛納海Luminor Luna Rossa 計時腕錶 PAM01768，全球限量 500只，346,000元。（圖／沛納海提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

將於明年7月10日於義大利拿坡里登場的第38屆路易威登美洲盃帆船賽，沛納海以官方贊助商的身份持續支持Luna Rossa船隊，於賽事倒數之際共同推出限量500只的Luminor Luna Rossa Chrono PAM01768測速刻度計時腕錶，以及首度結合金屬鍊帶的Luminor Luna Rossa GMT PAM01791兩地時間功能腕錶。前者於內錶圈配置了專業測速刻度，搭配中央紅白相間的計時秒針，讓船員能計算船隻於特定距離內的平均航速，並於內錶圈顯示每小時公里或英里的測量結果，配上極具動感的運動風外型，滿足帆船賽愛好者與錶迷需求。





▲沛納海Luminor Luna Rossa 兩地時間腕錶 PAM01791，343,000元。

沛納海另一新作Luminor Luna Rossa GMT PAM01791兩地時間功能腕錶，則是Luna Rossa系列首款搭載金屬鍊帶的作品，另一亮點是GMT指針的設計靈感源自Luna Rossa賽艇的帆形輪廓，從透明錶背可欣賞內載具3日動力儲存與12小時制GMT雙時區功能的P.900/GMT自動上鍊機芯，防水100米。





▲歐米茄支持阿聯酋紐西蘭隊於第38屆路易威登美洲盃再度挑戰衛冕。（圖／歐米茄提供）

歐米茄（OMEGA）則擔任路易威登美洲盃官方計時重任，同時持續與阿聯酋紐西蘭隊（Emirates Team New Zealand）攜手，力挺盟友戰衛冕王座，這段深厚的夥伴關係始於1995年，雙方憑藉著對極致精準、顛覆創新與海洋熱情的共同執著，在攜手首年便一舉奪下美洲盃冠軍。此後，阿聯酋紐西蘭隊更在2000年、2017年、2021年及2024年接連締造歷史性的輝煌勝利。在每一次破浪前行的征途中，那抹印在賽船上、象徵歐米茄的經典紅色塗裝，不僅是海上最耀眼的標誌，更是雙方共享不朽榮耀的鮮明象徵。