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GD頂金髮化身白馬王子演講　華麗戒指大有來頭

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▲▼ GD 。（圖/公關照）

▲GD穿著Dolce & Gabbana白西裝出席聯合國世界遺產委員會開幕式。（圖／翻攝8lo8lo8lowme IG）

記者陳雅韻／台北報導

韓星G-Dragon（GD，權志龍）出任聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產委員會大會的官方宣傳大使，昨（19日）在釜山揭幕的第48屆聯合國教科文組織世界遺產委員會會議上，他以宣傳大使身份發表演說，在此隆重場合他選穿Dolce & Gabbana白西裝搭配Tom Ford淺藍色領帶與口袋巾，化身為白馬王子，他同時頂著金髮新造型亮相，顯得神采奕奕。

▲▼ GD 。（圖/公關照）

▲GD的藍色口袋巾與領帶都出自Tom Ford，耳際閃耀東京品牌Eyefunny為他訂製的雛菊鑽石耳環。（圖／翻攝8lo8lo8lowme IG）

身為時尚達人的GD，穿著向來繽紛亮眼，他在聯合國教科文組織世界遺產委員會會議開幕式上，穿著白色正裝不忘注入華麗元素，耳際閃耀著向東京品牌Eyefunny訂製的少一片花瓣雛菊鑽石耳環，中央鑲嵌珍罕藍鑽，正是他最愛也是與他畫上等號的標誌性符碼。

▲▼ GD 。（圖/公關照）

▲GD同時搭配Boucheron與Buccellati鑽戒。（圖／翻攝8lo8lo8lowme IG）

GD兩手則各戴了深具份量的戒指，一款是法國珠寶品牌Boucheron以靈蛇為靈感的水滴形Serpent Boheme系列鑽戒，他戴的另一款華美戒指則是義大利珠寶品牌Buccellati的Rombi Eternelle白金和黃金鑲鑽戒指，他曾戴過Buccellati雛菊銀戒引發話題，至今仍是不少精品迷指定搶買的款式。

▲▼ GD 。（圖/公關照）

▲GD佩戴Boucheron Serpent Boheme系列鑽戒，L號848,000元。（圖／翻攝Boucheron官網）

▲▼ GD 。（圖/公關照）

▲GD戴Buccellati Rombi Eternelle白金和黃金鑲鑽戒指，520,000元。（圖／翻攝Buccellati官網）

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關鍵字：

GD, 權志龍, Boucheron, Dolce & Gabbana, Buccellati

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