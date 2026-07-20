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TWG Tea「夏日假期冰茶禮盒」療癒味蕾　集結5款茶飲甜香消暑

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▲TWG Tea「夏日假期冰茶禮盒」首度在台上市。（圖／品牌提供）

▲TWG Tea「夏日假期冰茶禮盒」首度在台上市。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

在即將進入最熱體感夏天之時，TWG Tea 帶來最具儀式感的消暑方式，今年首度在台引進「夏日假期冰茶禮盒」，以冷泡開啟夏日微笑與味蕾，加大的手工茶包設計，讓茶葉能完整舒展釋放風味，搭配加長棉線，可直接丟進大容量冷泡壺就能輕鬆沖泡，讓人更能感受冷泡茶的細膩風韻。

冷泡茶與熱沖茶不僅僅是「溫度」的差異，更是萃取茶葉風味時完全不同的物理與化學反應，冷水對單寧酸與咖啡因的萃取率較低，不僅能減少苦澀感，提供甘甜風味的「茶氨酸」緩慢釋出，讓冷泡茶喝起來比熱沖茶更加甘甜滑順。

▲TWG Tea「夏日假期冰茶禮盒」首度在台上市。（圖／品牌提供）

TWG 「夏日假期冰茶禮盒」集結五款風格不同的熱門茶品，包括無茶鹼配方的「盛夏緋紅南非國寶茶」，茶湯融合酸甜紅莓與蜜桃香氣，口感帶有甘甜，想在晚上喝茶又擔心影響睡眠的人；經典風味、品牌最標誌性的「1837 紅茶」，則以特選紅茶為基底，伴隨漿果、茴香與焦糖的誘人甜香，「蘋果尊爵茶」則以溫柔蘋果香氛圍繞著馥郁紅茶，展現出曼妙順口的層次感。

以綠茶為基底的「粉紅佛朗明哥之茶」，透出玫瑰色澤茶湯與細緻花果香，視覺感最療癒；「雞尾酒時刻之茶」巧妙結合紅茶與綠茶底，散發誘人的蘭姆酒香氣，卻完全不含酒精成分，能喝出微醺般的時髦儀式感，非常適合夏天開清醒派對。

▲TWG Tea「夏日假期冰茶禮盒」首度在台上市。（圖／品牌提供） ▲TWG Tea「夏日假期冰茶禮盒」首度在台上市。（圖／品牌提供）

品牌表示，若想喝濃郁風味，可用 1 個茶包沖入 500 毫升微沸熱水浸泡 5 分鐘，再倒入裝滿大冰塊的玻璃杯；偏好清雅口感，則推薦用 1 個茶包加入 1 公升常溫水，直接放進冰箱冷藏 12 小時，就能享用極致清爽的冷泡茶。 夏日假期冰茶禮盒，售價 2,180 元，現已正式上市。

品牌也同步推出專用配件，擁有多款鮮豔色彩，採用極輕量樹脂玻璃打造的「繽冽亮璃彩壺」，擺在桌上視覺感十足，售價 4,420 元；可重複使用的耐用「玻璃吸管組」，質感與環保兼具，儀式感也能更加分，一盒 8 入售價 500 元。

▲雀巢手沖茶飲。（圖／品牌提供）

雀巢茶品近期在台推出經典「雀巢檸檬紅茶」沖泡粉包，以酸甜茶香重現記憶中的經典滋味，同步也推出全新「雀巢蜜桃風味茶」，加入果香結合茶香，打造消暑的夏日茶飲。

「雀巢檸檬紅茶」添加維他命 C，加入冰冷水就能直接沖泡，一小包即可沖泡出約兩杯冰飲，無論單喝消暑或搭餐解膩都很適合。新款「雀巢蜜桃風味茶」在入口時可品嘗到蜜桃果香，搭配濃郁茶香，輕鬆享受現調蜜桃系手搖的清爽滋味。「雀巢檸檬紅茶」與「雀巢蜜桃風味茶」沖泡粉包，一盒 12 入售價 99 元，現已上市。

關鍵字：

TWG Tea, 夏日假期冰茶禮盒, 盛夏緋紅南非國寶茶, 1837 紅茶, 蘋果尊爵茶, 粉紅佛朗明哥之茶, 雞尾酒時刻之茶, 繽冽亮璃彩壺, 玻璃吸管組

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