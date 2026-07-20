父親節百靈頂級電鬍刀現省1萬元　再加送ReFa吹風機

▲父親節百靈推出旗下最新旗艦款刮鬍刀優惠。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

父親節檔期搶攻爸爸的理容需求，恆隆行代理的德國百靈推出首度在台上市的旗艦機款，祭出直降 1 萬元優惠，再加碼價值萬元的日系吹風機；飛利浦則由代言人周杰倫同款旗艦機領軍，購買指定機種登錄就能抽新加坡極速賽車之旅，滿額加碼贈送除濕機或 AirPods Pro 3。

德國百靈頂級款登台：跑車級一體成形工藝

德國百靈今年父親節開賣旗艦新機 BRAUN NEVO 15010CC/11000CC 諧振音波電鬍刀，外觀採用一體成形技術，展現跑車般的金屬流線感。搭載 Silk-Touch 絲感智剃科技，並以蠶絲感親膚刀網降低 24% 的肌膚摩擦力，機身配有 LED 顯示螢幕，隨附的 7 合 1 智能護理中心置台，提供除菌、清潔、充電、風乾一鍵搞定，超適合男性的使用習慣。

BRAUN NEVO 15010CC/11000CC 諧振音波電鬍刀定價 39,888 元，恆隆行表示，即日起至 8／10 期間入手，可享上市優惠價 29,888 元，等於直接現省 1 萬元，再加贈價值萬元的 ReFa BEAUTECH DRYER SMART W 水潤隨行吹風機。

此外，於任一通路購入百靈經典頂級 9 系列，最高可享 7 折優惠，登記再加碼送 Blueair 空氣清淨機 5440i。另若於恆隆行百貨專櫃購買指定型號消費滿 22,888 元，可享「頂級好禮 5 選 1」優惠，可抽 Dyson Pencil Wash 鉛筆洗地機、Style 健康護脊沙發或電腦椅、SmartCara STONE 韓國美型廚餘機或 ReFa Dryer Pro 智慧吹風機。





飛利浦：周杰倫同款旗艦機登場

飛利浦今年主打周杰倫同款的飛利浦 XP9000 系列旗艦奢享智能電鬍刀，標榜專研微提切旋護科技與奈米型雙軌 V 型刀網，可達到皮下 -0.08mm 深層淨剃。機身配備 360 度多動向精控三刀頭，並結合 AI 壓力、動態與轉速感測，搭載超感親膚舒適環能有效降低 50% 摩擦力，並提供全球 7 年保固。

另款飛利浦旋護式攜帶型電鬍刀 S716/05 與 RQ910/05，搭載與旗艦系列同款的微提切旋護科技刀頭與 BLDC 馬達，提供柔剃與強勁兩種刮鬍模式，全機支援 IPX7 防水，共有告白粉與夜空灰兩款配色，主打重量輕巧易攜帶，旅遊跟出差都方便。

品牌表示，即日起至 8／9，購買飛利浦 XP9000 系列或指定電鬍刀，完成線上登錄就有機會抽中包含機票、住宿與門票的新加坡極速賽車之旅。購買旗艦機款飛利浦 XP9403/49 即贈飛利浦 16.5L 抗敏除濕機，購買飛利浦 XP9404/31 則贈送 AirPods Pro 3。

飛利浦 XP9403 旗艦奢享智能系列三刀頭電鬍刀，售價 26,888 元；飛利浦 XP9404 奢享智能系列三刀頭電鬍刀，售價 22,888 元；飛利浦旋護式攜帶型電鬍刀（S716/05 告白粉、RQ910/05 夜空灰），售價 7,888 元。