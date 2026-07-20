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Nespresso父親節優惠咖啡機3300元起　星巴克膠囊開賣把家變成咖啡館

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記者蔡惠如／綜合報導

迎接父親節送禮檔期，Nespresso 針對旗下全系列膠囊咖啡機推出限時促銷，最低只要 3,300 元即可把咖啡機帶回家。且同步在台開賣星巴克 Vertuo 系列咖啡膠囊，搭配限定機款組合最高可省下 2,500 元，讓你在家就能一鍵重現星巴克咖啡，打造專屬的質感咖啡時光。

▲Nespresso父親節推咖啡機優惠。（圖／品牌提供）

▲Nespresso父親節推咖啡機優惠。（圖／品牌提供）

咖啡對爸爸來說永遠是個好主意，膠囊咖啡品牌 Nespresso Essenza Mini 柔霧白咖啡機，以輕巧機身與簡約設計，打出父親節單機優惠 3,300 元就能入手，另推出 Essenza Mini 夏日續杯入門 3 條組組合，特價 4,000 元附贈續杯禮兌換券，再限量加碼送價值 520 元的經典行李吊牌。

▲Nespresso父親節推咖啡機優惠。（圖／品牌提供）

近期星巴克 Nespresso Vertuo 系列咖啡膠囊正式加入台灣市場，因應父親節推出兩款搭配星巴克 30 顆咖啡膠囊限定組合，包括時尚彩色款的 Vertuo POP × 星巴克 30 顆咖啡組（內含 Vertuo POP 午夜黑與 30 顆膠囊），原價7,040 元，特價 4,930 元；Vertuo UP × 星巴克 30 顆咖啡組（內含 Vertuo UP 晨露白與 30 顆膠囊），原價 11,040 元，限時特價 8,540 元，現省 2,500 元。

▲Nespresso父親節推咖啡機優惠。（圖／品牌提供）▲Nespresso父親節推咖啡機優惠。（圖／品牌提供）

在台開賣的 VERTUO 系列的星巴克膠囊，現提供 6 款代表性風味，包含星巴克黃金烘焙濃縮咖啡、帶有可可香調的星巴克閑庭綜合咖啡、口感圓潤的星巴克派克市場烘焙咖啡、堅果香氣的星巴克單一產區哥倫比亞咖啡；深度烘焙經典星巴克濃縮烘焙咖啡、黑可可及焦糖香氣的星巴克佛羅娜綜合咖啡。搭配簡單食材與牛奶，無論是冰焦糖瑪奇朵、黃金烘焙香草拿鐵或是榛果拿鐵，都能在家透過一台機器一鍵重現。

▲父親節百靈、飛利浦推刮鬍刀優惠。（圖／品牌提供）

▲父親節百靈推出旗下最新旗艦款刮鬍刀優惠。（圖／品牌提供）

父親節檔期搶攻爸爸的理容需求，恆隆行代理的德國百靈推出首度在台上市的旗艦機款，祭出直降 1 萬元優惠，再加碼價值萬元的日系吹風機。

德國百靈今年父親節開賣旗艦新機 BRAUN NEVO 15010CC/11000CC 諧振音波電鬍刀，外觀採用一體成形技術，展現跑車般的金屬流線感。搭載 Silk-Touch 絲感智剃科技，並以蠶絲感親膚刀網降低 24% 的肌膚摩擦力，機身配有 LED 顯示螢幕，隨附的 7 合 1 智能護理中心置台，提供除菌、清潔、充電、風乾一鍵搞定，超適合男性的使用習慣。

▲父親節百靈、飛利浦推刮鬍刀優惠。（圖／品牌提供）

BRAUN NEVO 15010CC/11000CC 諧振音波電鬍刀定價 39,888 元，恆隆行表示，即日起至 8／10 期間入手，可享上市優惠價 29,888 元，等於直接現省 1 萬元，再加贈價值萬元的 ReFa BEAUTECH DRYER SMART W 水潤隨行吹風機。

關鍵字：

Nespresso, 父親節優惠, 膠囊咖啡機, Essenza Mini 柔霧白, Vertuo POP, Vertuo UP, 星巴克 Nespresso Vertuo系列咖啡膠囊

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