泰勒絲、安海瑟薇都搶背的Dior Cigale　從一件傳奇高訂誕生

▲Taylor Swift看球賽時穿著輕便，搭配Dior Cigale包款。（迪奧提供）



圖文／鏡週刊

因為一件最愛的高級訂製服，誕生了一只全新的手袋。

Jonathan Anderson曾公開表示，Dior經典La Cigale禮服是他「心目中時尚史上最喜愛的服裝（my all-time favourite dress in the history of fashion）」，因此這件誕生於1952年的傳奇作品，也成為全新Dior Cigale包款的靈感來源。從高級訂製服的建築式輪廓，到手袋的雕塑感線條、標誌性的蝴蝶結細節，Jonathan Anderson將Dior的歷史典藏重新轉譯，打造出品牌最新的標誌性包款，也旋即吸引泰勒絲（Taylor Swift）、亞莉安娜（Ariana Grande）、安海瑟薇（Anne Hathaway）等巨星率先演繹，讓Dior Cigale成為最受矚目的話題新作。

▲Anne Hathaway與Dior Cigale傳遞出的氣質就是優雅兩字。（迪奧提供）

▲Ariana Grande以乾淨髮型、一身黑色造型配上經典黑色皮革款式Cigale。（迪奧提供）

▲品牌大使韓韓韶禧以淺色服裝搭配黑色Dior Cigale也毫無違和感。（迪奧提供）

包款延續La Cigale禮服的設計精神，兼具高級訂製工藝與現代實用機能，可手提、肩背或斜背，滿足不同穿搭需求。除了上述女星選擇經典黑色款式之外，Dior小公主Jisoo、珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）則演繹彩色版本，展現Dior Cigale在不同風格之間的多元魅力。

▲Dior小公主Jisoo的亮綠色Dior Cigale非常搶眼。（迪奧提供）

▲在街頭被拍到的Jennifer Lawrence，演繹了Dior Cigale也能很隨性。（迪奧提供）

▲冰藍色小牛皮小型Dior Cigale。NT$150,000（迪奧提供）

▲特里亞農灰小牛皮小型Dior Cigale。NT$150,000（迪奧提供）

更多鏡週刊報導

影評／《奧德賽》 完美的當代演繹

靚時尚／外套不演了

川普突轉發「泰勒絲的狗」！昔喊討厭她 如今大讚：太酷啦