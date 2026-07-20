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盤點世足場邊女神體態管理秘訣　貝林漢女友最受矚目、Saka女友也上榜

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

2026世足賽除了球員表現備受矚目，「場邊女神」同樣成為全球社群討論焦點！不同於過去大家只關注外貌，如今更多人開始好奇，她們如何維持充滿活力的體態和自信光采，以及即使面對全球鏡頭依然從容自在的狀態…仔細觀察後會發現，她們吸引人的地方不再是那些曾經讓人稱羨的極瘦身形，反而是建立在規律運動、均衡飲食與健康老化（Healthy Aging）觀念上的生活習慣！

Ashlyn Castro：Jude Bellingham身旁最受矚目的新世代女神

身為美國模特兒與網紅的Ashlyn Castro，因與英格蘭足球新星Jude Bellingham交往而受到全球關注！兩人戀情曝光後，無論現身球場或公開活動，都成為媒體與球迷追逐的焦點，也讓Ashlyn迅速躍升為2026世足最具話題性的WAG-（Wives And Girlfriends）之一，相比浮誇風格，她更偏好俐落且充滿都會感的穿搭：貼身洋裝、西裝外套、丹寧與運動休閒單品，是她經常出現的造型，也讓修長比例與肩頸線條更加突出。

貝林漢姆女友Ashlyn Castro身材怎麼維持？盤點世足場邊女神體態管理秘訣，Saka女友Tolami Benson也上榜

她的身形並非刻意追求紙片人，而是帶著健康充滿活力的曲線感，從公開分享的生活內容可以看出，她平時喜歡運動、維持規律生活，也重視均衡飲食，而不是依靠極端節食快速瘦身。

貝林漢姆女友Ashlyn Castro身材怎麼維持？盤點世足場邊女神體態管理秘訣，Saka女友Tolami Benson也上榜

這種自然勻稱的體態，其實更符合近年運動醫學提倡的方向，透過肌力訓練增加肌肉量，不只能提升基礎代謝，也有助於維持骨骼健康與身體穩定度；搭配足夠蛋白質與蔬果攝取，比一味減少熱量更容易長期維持理想體態。

一般女性可以學什麼？

與其每天追求體重數字，不如把重點放在打造有力量的身體。從每週固定安排肌力訓練、每天增加日常活動量開始，身形自然會逐漸變得更緊實，也更容易穿出俐落線條。

共勉之：Ashlyn Castro代表的是新世代女性喜歡的健康美學。她沒有刻意營造「完美」，卻展現出穩定、自律又自在的生活節奏。真正耐看的身材，往往來自長時間累積，而不是短時間節食換來的成果。

Tolami Benson：Bukayo Saka未婚妻，把時尚與健康生活穿進日常

來自英國的Tolami Benson，因與阿森納及英格蘭代表隊球星Bukayo Saka交往而受到關注，近期兩人也傳出已訂婚的消息，成為足壇最受祝福的情侶之一。

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Tolami本身擁有行銷背景，也是時尚品牌活動常客，她的穿搭融合街頭潮流與精品元素，不論是球場應援造型，或日常私服，都展現鮮明個人風格，因此被不少時尚媒體視為新世代足球時尚代表人物。

她的身形不屬於健美型款，也不走骨感纖瘦路線，她表現出來的，是充滿緊實感與健康氣色！這種狀態更符合近年女性流行的「Strong is Beautiful」觀念，也就是有力量、有精神，而不是單純纖瘦而已。

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不少運動醫學專家認為，女性維持適度肌肉量，不只能改善體態比例，也有助於支撐骨盆與核心，降低久坐造成的不適，同時提升日常活動品質。

除此之外，均衡飲食同樣重要。高蛋白質、全穀類、水果、蔬菜與優質脂肪，都是打造穩定能量的重要來源，不需要刻意排除碳水化合物，也能維持健康身材。

一般女性可以學什麼？

如果沒有太多運動經驗，可以先從Pilates皮拉提斯、核心訓練或阻力帶運動開始，慢慢建立肌力，再搭配充足睡眠與均衡飲食，比追求短時間瘦身更容易維持。

共勉之：Tolami Benson讓人印象深刻的，不只是時尚品味，而是那種由內而外散發的自信。真正能提升氣質的，不是昂貴精品，而是健康帶來的精神狀態與儀態。

Ester Expósito：不是WAG，卻是世足場外最具話題的西班牙女星

除了場邊伴侶，今年另一位討論度極高的人物，就是西班牙女星Ester Expósito，她因Netflix影集《Elite》爆紅，成為西班牙最具國際知名度的新生代演員之一，不僅坐擁高人氣，也是精品品牌寵兒；近期更因與法國球星Kylian Mbappé多次被外界聯想，而引起不少討論，不過截至目前為止，雙方皆未公開證實戀情，因此相關傳聞仍屬媒體與外界推測。

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即使不是典型WAG，她仍是2026世足期間社群討論度最高的場外女星之一，Ester的體態一直是時尚圈焦點，她擁有修長比例與流暢肌肉線條，看起來輕盈卻不乾瘦，近年歐美演藝圈愈來愈重視功能性訓練，包括皮拉提斯、肌力訓練、伸展與核心穩定，都比單純有氧更受到歡迎，這些運動除了能改善姿勢，也有助於打造肩頸、腰臀與腿部線條，因此成為許多女演員拍攝前的重要日常。

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一般女性可以學什麼？

如果希望改善駝背、圓肩或久坐造成的體態問題，不一定需要高強度訓練，從皮拉提斯、瑜伽、核心控制開始，就能慢慢建立漂亮站姿與身形比例。

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3位場邊女神共同做到的5件事，其實就是健康老化的關鍵！

仔細觀察Ashlyn Castro、Tolami Benson與Ester Expósito不難發現，她們雖然背景不同，卻有不少共同生活習慣：

首先，是把重訓視為打造身形的重要工具：

肌肉不只是讓線條更漂亮，也是維持代謝、骨骼健康與身體功能的重要基礎。

第二，是不少明星都喜歡的皮拉提斯：

它強調核心穩定、姿勢控制與柔軟度，不只改善儀態，也讓身形看起來更加修長。

第三，是攝取足夠高蛋白飲食：

蛋白質能幫助肌肉修復，也增加飽足感，比起極端限制飲食，更符合長期健康需求。

第四，她們幾乎都不追求極端節食：

近年營養學愈來愈強調均衡飲食的重要性，過度節食反而容易流失肌肉、降低代謝，甚至影響荷爾蒙平衡。

最後，也是最值得學習的一點，就是開始重視Healthy Aging（健康老化）：

健康老化並非延緩年齡，而是在每個年齡都維持良好的身體功能、心理健康與生活品質。規律運動、均衡飲食、良好睡眠與壓力管理，才是真正能陪伴一生的保養方式。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 2026世足, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Ester Expósito

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