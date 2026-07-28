韓國爆紅天然瘦瘦針早餐5種推薦吃法　蘋果＋花生醬吃飽又能穩定血糖

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韓國近期掀起「天然Wegovy（天然週纖達）」早餐討論熱潮。韓國內分泌科醫師禹昌潤分享，只要早餐搭配蛋白質、優質脂肪與膳食纖維，有助促進GLP-1、GIP等腸泌素分泌，提升飽足感、幫助穩定血糖，因此被網友稱為「天然瘦瘦針」。究竟有哪些早餐組合？一次整理5款熱門菜單。

「天然瘦瘦針」的原理是什麼？

韓國內分泌科醫師禹昌潤在腦科學者張東善（장동선音譯）所經營的Youtube頻道《張東善的好奇的腦》（장동선의 궁금한 뇌）中提及，早餐作為長期空腹後的第一餐，身體的消化及吸收率都比其他時間來得快，因此即使是相同份量的碳水化合物，在早餐時段攝取，由於消化時間較快，血糖會因此快速上升。

此外，即使在健康狀態下，皮質醇也會在清晨達到高峰以利起床，若是睡眠不足，皮質醇更是會大幅飆升，而當皮質醇濃度高時就會產生胰島素阻抗，更容易促使血糖迅速上升。當血糖瞬間飆高，會促使胰臟分泌大量胰島素，在胰島素的作用下又會造成血糖急速下降，而產生飢餓感，進而影響身體代謝。

早餐黃金公式－足夠的蛋白質＋優質的脂肪

為了防止因為血糖急遽變化而引發的代謝症候群，禹昌潤醫師提出的建議是在早餐時攝取足夠的蛋白質及優質的脂肪，因為蛋白質從進入胃部到被腸道完全吸收，需要2到3小時，脂肪則至少需要3、4個小時，即使同時攝取了精緻澱粉，也因為有蛋白質及脂肪的作用，血糖上升的幅度也相較不劇烈，且飽足感持續的時間較長，除了能減低因血糖迅速下降產生飢餓感的情況外，也能抑制身體因感到饑餓而分泌腎上腺素造成的壓力反應，讓身體不用一早就處於高壓狀態。

除此之外，禹昌潤醫師也推薦要攝取膳食纖維，像是花椰菜、高麗菜等十字花科都十分有益健康。同時表示若是要吃水果來補充膳食纖維的話，切記不要製成果汁用喝的，因為水果中含有的糖分屬於果糖，需要經過腸道及肝臟才能轉換為葡萄糖，大量攝取果糖不僅會引起血糖震盪，也容易產生脂肪肝。

「天然瘦瘦針」早餐食譜介紹



1.希臘優格＋堅果＋藍莓or黃金奇異果

希臘優格相較一般優格，擁有較高的蛋白質含量及比重較低的脂質與糖量，還擁有能幫助消化的益生菌，挑選未添加糖分的希臘優格搭配含有膳食纖維和不飽和脂肪酸的堅果一起吃的話，更能延長飽足感的時間。

再加上富含花青素的藍莓或是維他命C的黃金奇異果，補充膳食纖維之餘，水果天然的甜味更增添了美味，不僅能穩定血糖，還有抗氧化、防衰老和保護心血管等多種好處，是早餐的好選擇。

2.高蛋白奶昔

禹昌潤醫師表示忙碌的上班族若是沒有充裕的時間可以好好享用早餐的話，可以迅速補充蛋白質的高蛋白奶昔會是很好的選擇。

不過禹昌潤醫師也說明市面上許多高蛋白奶昔是以作為代餐的方式設計，因此也含有不少的純碳水化合物，粉末狀的純碳水化合物吸收率反而會增加容易致使血糖急遽上升，建議挑選碳水化合物扣除膳食纖維及糖醇後的純碳水化合物低於5公克的蛋白奶昔飲用。

禹昌潤醫師透露自己會用牛奶沖泡奶昔並加入10到15c.c.的橄欖油，多了牛奶中的飽和脂肪與橄欖油中的Omega 9能增添更多飽足感，牛奶中的乳糖還能使蛋白奶昔更好喝一舉兩得。

3.蘋果＋不含糖的花生醬

帶皮蘋果沾著花生醬一起吃是近期韓國非常火紅的早餐菜單，禹昌潤醫師也非常推薦。

蘋果富含水溶性膳食纖維與維他命C，本就是對健康非常好的水果，不過單吃蘋果容易餓，搭配不含糖的花生醬一起食用，花生醬的優質脂肪及蛋白質，除了能幫助減緩血糖上升，還能增加飽足感，蘋果中的水溶性膳食纖維還能延緩脂肪的吸收速度，是非常好的搭配，就連IVE的秋天、孫淡妃和演員Nana也都以蘋果沾花生醬當作早餐。

4.雞蛋＋酪梨

根據禹昌潤醫師的理論，充足的蛋白質加上優質脂肪的組合是能穩定血糖波動且產生飽足感的天然瘦瘦針食譜組合。

含有豐富蛋白質的雞蛋搭配含有優質脂肪與膳食纖維的酪梨，同樣也是能夠穩定血糖且維持長時間飽足感的完美搭配，酪梨與雞蛋中的維生素更是有益肌膚與毛髮健康。

5.板豆腐＋高麗菜

豆腐是極佳的植物性蛋白質來源，低熱量的特性有助於減脂，搭配上同樣也是熱量極低且富含膳食纖維的高麗菜，大量攝取也不用擔心熱量過高，是減重的極佳組合。

此外，豆腐中富含鈣質，搭配高麗菜中的維生素K，更能有效促進鈣質吸收與骨骼代謝，預防骨質疏鬆。

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