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火鍋熱量不是湯底而已！營養師曝吃不胖關鍵：順序比你想得更重要

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▲▼營養師教吃火鍋 。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲火鍋是減重時的好選擇。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

有時候就是想來一鍋暖呼呼的火鍋，但也擔心一餐下來熱量爆表。營養師杯蓋表示，火鍋並非減重期間的禁忌，只要掌握湯底、配料、沾醬與進食順序，一樣可以吃得有飽足感，也兼顧飲食管理。

#從湯底開始，清爽比濃郁更適合

湯底建議優先選擇昆布鍋、番茄鍋等相對清爽的種類，避免麻辣鍋等油脂較高、調味較重的鍋底，能降低整體熱量與鈉攝取。

#配料這樣夾，更有飽足感

加工火鍋料如餃類、丸子、甜不辣等，通常油脂與熱量相對較高，建議適量即可。可多選擇青菜、菇類、豆腐、瘦肉等食材，增加膳食纖維與蛋白質攝取，也有助於提升飽足感。

#沾醬與主食別忽略

沾醬可利用蔥、薑、蒜搭配醬油調味，減少使用沙茶醬與蛋黃等熱量較高的搭配。主食則可適量選擇冬粉，並控制份量，避免白飯、麵類不斷續加，讓整餐熱量更容易掌握。

#吃火鍋的順序也有差

建議先吃蔬菜與肉類，再享用主食，有助於增加飽足感、避免一次攝取過多澱粉。此外，火鍋湯久煮後鈉含量與普林可能增加，因此不建議大量飲用鍋底湯。

#飲料選擇同樣重要

搭配無糖茶或白開水，可減少額外糖分與熱量攝取；若改喝含糖飲料，整餐熱量也可能因此增加。

關鍵字：

火鍋, 減重, 熱量, 營養師, 飲食管理

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