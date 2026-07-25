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最優雅的鬼塚虎芭蕾舞鞋誕生！全新綁帶式＋柔軟羊皮　秒穿出精品感

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

日本時尚品牌鬼塚虎Onitsuka Tiger憑藉MEXICO 66成為街頭王者，只要到日本旅遊便會發現每間專門店都大排長龍，雖然品牌人氣始終居高不下，但是在推陳出新上可沒因此鬆懈，鬼塚虎2026年盛夏之時正式推出一款全新綁帶式芭蕾風鞋款「GYMNARINA™」（發音為jim-nah-ree-nah），又來攻陷女孩們的荷包了！

最優雅的一雙鬼塚虎誕生！全新GYMNARINA綁帶芭蕾舞鞋由柔軟羊皮包覆，一秒穿出精品感

鬼塚虎綁帶芭蕾舞鞋GYMNARINA

鬼塚虎綁帶芭蕾舞鞋發售情報

GYMNARINA黑色／藍色／紅色／銀色／玫瑰金共5色，建議售價NT$4,280，即日起於全台Onitsuka Tiger鬼塚虎專門店及品牌官網販售。

最優雅的一雙鬼塚虎誕生！全新GYMNARINA綁帶芭蕾舞鞋由柔軟羊皮包覆，一秒穿出精品感

鬼塚虎綁帶芭蕾舞鞋設計亮點

運動鞋與芭蕾舞鞋的混血風球鞋早已紅透半邊天，而鬼塚虎新推出的這款「GYMNARINA」在芭蕾舞鞋的成分上提升得更高了，將芭蕾舞鞋修長的鞋身線條以柔軟山羊皮包裹，再結合經典鞋款MEXICO 66與虎爪紋標誌性細節，淺口設計則以優雅的鞋帶固定，搭配彈性抓皺設計以及細緻薄底，兼具穩定性與靈活度。

最優雅的一雙鬼塚虎誕生！全新GYMNARINA綁帶芭蕾舞鞋由柔軟羊皮包覆，一秒穿出精品感

最優雅的一雙鬼塚虎誕生！全新GYMNARINA綁帶芭蕾舞鞋由柔軟羊皮包覆，一秒穿出精品感

一鞋兩穿特色

GYMNARINA鞋款配有兩款不同風格的鞋帶，包含金屬飾頭平織鞋帶與緞面鞋帶兩種選擇，可依穿搭風格或不同場合自由替換，從俐落率性到柔美精緻，展現多元風格演繹。

最優雅的一雙鬼塚虎誕生！全新GYMNARINA綁帶芭蕾舞鞋由柔軟羊皮包覆，一秒穿出精品感最優雅的一雙鬼塚虎誕生！全新GYMNARINA綁帶芭蕾舞鞋由柔軟羊皮包覆，一秒穿出精品感

關於鬼塚虎綁帶芭蕾舞鞋你可能還想知道的Q&A

Q：寬腳板適合穿嗎？

A：官方表示，由於品牌鞋款楦頭較窄，若腳板偏寬建議購買比平常穿的尺寸再大半號會較為舒適。編輯也搜集網友實測，寬版胖胖腳穿上一秒顯瘦，腳背高的人只要鞋帶不要綁太緊也可以很舒適。

Q：編輯推薦什麼顏色？

A：編輯私心推薦「藍底白虎爪紋」款式，穿起來特別顯白，搭配襪子也十分搶眼時髦；黑色則是經典優雅、不出錯的日常選擇。

Q：跟上一雙爆款MEXICO 66 TGRS怎麼選擇？

A：鬼塚虎先前推出的MEXICO 66 TGRS以雙帶瑪莉珍鞋的鞋型擄獲眾多少女的心，與GYMNARINA相比，MEXICO 66 TGRS的版型較為硬挺，花邊壓紋更營造一股俏皮風格；GYMNARINA的簡約柔軟外型，則給人更多優雅的形象，一秒穿出精品般的高級感。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 鬼塚虎, 芭蕾舞鞋

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