萊爾富與頂呱呱聯名完整菜單開吃　13公分娃包Threads爆紅

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

2026年夏天最有台味的聯名誕生！萊爾富首度攜手台式炸雞始祖頂呱呱，推出「台味宇宙」限定企劃，一口氣推出10款聯名美食、4款限量周邊，從呱呱包炒飯、炸雞白醬燉飯，到Threads爆紅13公分娃包，引發年輕網友討論。我們整理完整菜單、售價、開賣日期與必買亮點，手刀衝超商朝聖去。

萊爾富 x 頂呱呱10款聯名美食及售價

地瓜小吐司（售價38元）

將香甜綿密的地瓜內餡揉合進鬆軟吐司中，甜鹹交織。

起司QQ麵包（售價38元）

Q彈麵包體包裹濃郁起司醬與切達起司片，微波後帶有牽絲感與濃厚奶香。

巧克力啵啵麵包（售價45元）

軟Q麻糬搭配濃郁巧克力醬，雙重濃郁滋味，是甜點控一早的快樂泉源。

紅茶奶霜菠蘿麵包（售價38元）

酥香菠蘿外皮融合頂呱呱特調紅茶奶霜，層次感豐富。

紅茶雪泥三明治（售價49元）

將招牌紅茶雪泥化身綿密內餡，冰涼滑順，重現經典冰品風味。

地瓜起司雞排三明治（售價49元，7／8上市）

厚實黑胡椒雞排遇上帶有頂呱呱的特條地瓜餡與起司，鹹甜交織、層次豐富，飽足感十足。

呱呱包風味炒飯（售價99元）

將頂呱呱明星商品「呱呱包」的獨特香氣撒上粒粒分明的炒飯，搭配外酥內嫩的胡椒雞排，幸福感爆棚。

炸雞白醬燉飯（售價99元）

墨西哥風味雞球拌入濃郁奶香白醬燉飯，再加入扎實的炸地瓜塊，口感超豐富。

這款雞胸肉很頂呱呱（售價69元）

使用頂呱呱招牌辣味炸雞香料醃製，肉質軟嫩不乾柴，微辣開胃。

椒麻雞柳條（售價49元，優惠價45元）

獨家椒麻比例調製，香麻微辣不嗆口，是追劇及解饞與下酒的最佳選擇。

萊爾富 x 頂呱呱4款聯名周邊售價

13cm娃包（加購價$79元／萊爾富獨家）

在Threads上引爆話題的曬娃神器！外觀直接化身為迷你的頂呱呱實體點餐櫃台，尺寸剛好可以放入13公分左右的娃娃，掛在隨身包包上，宛如把一位頂呱呱店員帶出門，可愛度爆表！

復古餐盒衛生紙套（加購價$199元／雙通路販售）

以頂呱呱的第一代野餐盒為設計理念，重現當年的經典復古配色與字樣。

三角發光立牌（加購價$89元／雙通路販售）

採雙面設計的迷你發光立牌，一面是萊爾富、另一面是頂呱呱的經典品牌 LOGO，開啟後會散發微光，適合擺在辦公桌、書桌或是床頭當夜燈，隨時為生活氛圍加溫。

冰絲袖套（加購價$59元／萊爾富獨家）

材質特別選用冰絲涼感布料，戴上去輕薄透氣、不容易悶熱，且花紋設計非常吸睛，是以「日式相撲選手抱著頂呱呱炸雞桶」為主題，充滿美式台味與日系幽默的趣味碰撞。

萊爾富 x 頂呱呱聯名延伸QA

Q：頂呱呱為什麼被稱為「台式炸雞始祖」？

A：創立於1974年的頂呱呱，是台灣第一個本土炸雞品牌，招牌特色為選用72小時內的新鮮雞肉，以獨門黑胡椒配方醃製，並堅持薄透麵衣的「單層裹粉」工法，呈現出帶有深褐色、皮脆肉汁的獨特風味。其他人氣商品還有呱呱包、地瓜薯條、炸雞，這個好滋味也陪伴著無數台灣人成長。

Q：Threads爆紅的13公分娃包要怎麼買？

A：這個Threads上受到大量討論的人氣商品：「13公分娃包」，只限於萊爾富門市獨家販售，全店不限金額加價79元即可帶回家。

Q：這次聯名有哪些商品最適合微波加熱？哪些適合直接吃？

A：萊爾富 x 頂呱呱聯名食品，可依照類別整理：

微波更好吃：呱呱包風味炒飯、炸雞白醬燉飯、起司QQ麵包、地瓜起司雞排三明治

冷藏即食：紅茶雪泥三明治、雞胸肉

常溫點心：巧克力啵啵麵包、紅茶奶霜菠蘿等

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