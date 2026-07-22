2026世界盃最有錢的足球員大嫂團TOP10　梅西老婆第一、姆巴佩女友入榜

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2026世界盃看台上的「足球員大嫂團（WAGs）」同樣是全球鎂光燈的焦點！這些WAGs（球星女友）包括了頂流網紅、知名歌手、演員、時尚模特兒……根據外媒報導，從公開可獲得的資訊中整理出了「2026世界盃最有錢的WAGs TOP10」，也許淨資產資料中存在誤差，但不可否認榜上所有的WAGs都是吸金實力驚人的獨立女強人。

2026世界盃最有錢的WAGs TOP10

TOP1.梅西老婆Antonela Roccuzzo

Instagram粉絲數：4048萬

與梅西（Lionel Messi）青梅竹馬的阿根廷國民大嫂，個人淨資產估計約2,000萬美元，她同時身為模特兒、創辦童裝品牌Enfans，並與多個國際品牌包括愛迪達、Alo Yoga……合作，平時喜歡以休閒風格搭配奢華配件，低調又能彰顯身份地位。

TOP2. C羅老婆Georgina Rodríguez



Instagram粉絲數：7422萬

C羅老婆喬治娜Georgina Rodríguez從Gucci店員逆襲為全球現象級網紅的故事以成為社群佳話，她除了有Netflix真人實境秀，同時也是模特兒個人淨資產超過1,200萬至1,500萬美元，私下的她熱愛奢華名媛風，更是一位愛馬仕狂熱者。

TOP3. 阿根廷球員Rodrigo De Paul未婚妻Martina Stoessel



Instagram粉絲數：2157萬位

「梅西保鑣」Rodrigo De Paul未婚妻Martina Stoessel藝名「Tini」，是阿根廷家喻戶曉的流行樂壇天后與演員，憑藉世界巡迴演唱會、專輯銷量與音樂版權，個人淨資產高達900萬美元以上。她時常呈現暗黑搖滾風的造型，私下則是個Z世代Y2K復古辣妹。

TOP4. 姆巴佩女友Ester Expósito



Instagram粉絲數：2424萬

姆巴佩女友Ester Expósito為西班牙新生代演員兼模特兒，因出演Netflix影集《菁英殺機》（Élite）而爆紅，成為歐洲影壇的性感尤物與時尚寵兒，個人淨資產約800萬美元，她經常以華麗的紅毯造型登上媒體版面，私服中特別喜歡Saint Laurent單品。

TOP5. 內馬爾女友Bruna Biancardi



Instagram粉絲數：1591萬

內馬爾女友Bruna Biancardi為巴西時尚網紅兼模特兒，與內馬爾育有兩個孩子，經常合作品牌包括Alo Yoga、Louis Vuitton、Saint Laurent、Balmain……喜愛熱情陽光的巴西辣妹風格，知性女強人風也能精準掌握。

TOP6. 阿爾及利亞球員 Riyad Mahrez老婆Taylor Ward



Instagram粉絲數：316.5萬

Taylor Ward是一名英國模特兒、實境節目名人，收入多來自品牌合作與代言，淨資產約200萬美元以上，她的私下穿搭品味與時尚潮流緊密接軌，從英倫名媛風格到休閒運動風都能消化，並收藏不少愛馬仕、Chanel等包包。

TOP7. 巴西球員Leonardo Pereira女友Karoline Lima



Instagram粉絲數：586.7萬

Karoline Lima是巴西網紅與模特兒，社群流量變現能力極強，淨資產約100萬至150萬美元，她擁有修長身材善於駕馭各式服裝，同時也是Blokecore的典範。

TOP8.Harry Kane老婆Katie Kane



Instagram粉絲數：30.2萬

Katie Kane為英國隊長凱恩的青梅竹馬妻子，相較於其他大嫂團網紅，她非常低調，是一名專業的體育健身教練，並主要以家庭生活、照顧四個孩子為主，個人淨資產約50萬至100萬美元，生活非常踏實，少有高調的商業代言，穿搭方面也相對低調典雅。

TOP9.法國球員Théo Hernández女友 Zoe Cristofoli



Instagram粉絲數：117.1萬

Zoe Cristofoli為義大利知名潮流模特兒、時尚網紅與刺青藝術家，強烈的個人風格令人印象深刻，淨資產約100萬美元，收入來源包括潮流品牌代言、模特兒合約以及個人刺青工作室，穿著方面亦相當個性搖滾，可危險性感、也能帥氣逼人。

TOP10. 烏拉圭球員Sebastián Cáceres 女友Alana Flores



Instagram粉絲數：463.4萬位

Alana Flores是墨西哥Twitch遊戲實況主、電競KOL與網路紅人，靠著社群平台廣告、拳擊活動、品牌合作，是近年竄升速度相當快的新世代網紅，她的日常主要以運動服裝為主，並收藏許多潮流鞋款。

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