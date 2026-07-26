46歲謝盈萱比你想得還會穿！短版上衣、牛仔褲　3個減齡穿搭公式一次學

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

在新上線的台劇《欠妳的那場婚禮》中演活灑脫女泰莉的謝盈萱，多數人第一時間想到的是她精湛的演技，以及總能駕馭各種角色的實力。但翻開她的社群，你會發現她的穿衣品味也不俗。沒有過度繁複的組合，謝盈萱透過剪裁、比例與配色，把最基本的西裝、牛仔褲、短版上衣穿出屬於自己的風格。而這種乾淨、俐落又帶點率性的穿搭氣質，不論什麼年齡都很適合學習！

謝盈萱穿搭解析：比起流行，她更在意「比例」

謝盈萱的穿搭最大的特色，就是很少依賴花俏的設計，而是透過服裝版型、腰線位置以及材質層次，讓整體視覺更加修長俐落。她經常選擇黑、白、丹寧、灰等低彩度色系作為基底，再利用不同材質堆疊層次，因此即使穿著最簡單的背心配牛仔褲，也不會顯得單調。

穿搭公式1：短版上衣＋高腰牛仔褲，露出一點腰線最顯比例

謝盈萱最常出現的造型，就是短版背心或短版T恤搭配高腰牛仔褲。無論是旅行，或是日常街拍，她都大量運用這個公式。黑色短版背心搭配直筒丹寧褲，看似簡單，卻因為高腰剪裁自然提高腰線，讓腿部比例更加修長；即使沒有過度裸露，只露出一小截腰部，也能讓整體造型更有輕盈感。

值得注意的是，她挑選的短版上衣幾乎都是沒有太多裝飾的基本款，因此視覺重點自然落在身形比例，而不是花俏圖案，成熟女性也能輕鬆駕馭，不會有刻意裝嫩的感覺。

穿搭公式2：西裝外套＋長靴，全黑造型穿出俐落氣場

除了休閒風格，謝盈萱也很擅長演繹都會感十足的西裝穿搭。她以Oversize黑色西裝搭配透膚內搭與長靴，利用不同材質創造層次，即使整體幾乎都是黑色，依舊富有細節變化。謝盈萱的西裝造型很少加入過多飾品，而是讓肩線、版型與剪裁成為主角，因此整體看起來更加俐落，也更符合現代女性喜歡的極簡高級感。

穿搭公式3：牛仔丹寧當主角，經典單品反而最耐看

如果要選出謝盈萱衣櫃出現頻率最高的單品，牛仔褲絕對排名第一。從直筒牛仔褲、寬鬆Baggy Jeans，到成套丹寧套裝，她幾乎都嘗試過。不同於追求大量流行元素，她更偏好中淺藍、水洗色系的牛仔褲，搭配白T、針織衫、丹寧外套或短版上衣，就能輕鬆完成日常造型。

謝盈萱的穿搭不是刻意追求「少女感」，而是透過適合自己的版型與比例，展現個人的身形優勢與魅力。

謝盈萱穿搭QA

Q1：謝盈萱最常穿的單品有哪些？

牛仔褲、短版上衣、白色T恤、西裝外套、長版大衣、丹寧外套與黑色長靴，都是她私服中出鏡率最高的經典單品。

Q2：40+的女生可以參考謝盈萱哪些穿搭技巧？

可以從三個重點開始：選擇高腰下身拉長比例、以牛仔褲搭配基本款上衣建立衣櫃基礎，以及利用西裝外套、長大衣等剪裁俐落的外套增加整體質感，而不是依賴過多流行元素。

Q3：謝盈萱的穿搭風格屬於哪一種類型？

整體偏向極簡都會風（Minimal Chic），融合俐落剪裁、低彩度配色與高品質基本款，同時帶有些許法式率性感，是兼具實穿性與高級感的成熟穿搭風格。

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