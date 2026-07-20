安格斯12星座一周運勢7／20-7／26　金牛說話前要三思、雙子是人氣王

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊3.21～4.20

隨著水逆的陰霾未散，牡羊座時好時壞的情緒就有點像坐雲霄飛車，然而下半周太陽正式進入第五宮（才華宮），整個人的精神將跟著亮了起來，這周的單身羊容易被興趣相投的人吸引，在輕鬆的氛圍中能遇見聊得來的人。此外，最近社交訊息很多，交往中的羊較容易因忙碌而忽略另一半，記得再忙都要留一點時間陪伴重要的人。

金牛4.21～5.20

如果要選本周桃花排行，金牛一定榜上有名！金星持續強化你的魅力，單身牛愈相處愈舒服，會與身邊朋友、半熟對象擦出不一樣的火花。有伴的人在平淡的小日子反而最能累積幸福感。水逆仍停留同儕宮，只是說話前務必要稍微想一下，有時一句玩笑話可能被旁人超譯，或朋友轉述失真造成一些極尷尬的小誤會。

雙子5.21～6.20

雙子本來就像一台人肉訊息接收器，每天都有分享不完的新消息、新話題，隨著這周太陽進入三宮，人際社交能量會愈來愈放大，在網路上簡單的分享也可能會推出一波流量，也是大家的人氣王。單身者桃花不算少，但大多停留在聊天曖昧的階段，有伴的人則要留意工作與金錢話題，別因掃到水逆颱風尾而出現摩擦。

巨蟹6.21～7.21

太陽這周間移進了蟹座的財帛宮（二宮），無論是薪資、工作價值，還是日常花費，都容易成為你思考的重點，有望帶來一波正財好運。有伴的人適合放慢步調，情人之間可多聊聊生活與心情，避免二宮帶來過於實際的話題傷了感情。水逆仍提醒你留意言語誤會，若遇到流言或誤傳，不需要急著辯解，保持一貫真誠的態度，時間自然會替你澄清一切。

獅子7.22～8.22

屬於獅子的生日月在這周正式展開，太陽進入命宮後，整個人的魅力將快速翻揚，不論走到哪裡，都容易成為眾人焦點。不過水逆提醒你愈紅愈要低調，單身者要分清楚是真心欣賞你的人，還是只是被你的光環吸引。有伴的人最好帶著情人一起參與社交活動，別讓對方有被冷落的感覺，適時分享你的生活圈，更能增加彼此的信任感。

處女8.23～9.22

這周的處女座依舊是金星守護下的幸運寵兒，你的氣質與親和力都是秘密武器，不需要刻意打扮，也容易吸引別人的目光。單身者容易遇見讓你愈相處愈安心的人。有伴的人則適合聊聊未來規劃，一起討論生活大小事，反而能增加彼此的信任感。也提醒你適時留一點獨處時間，好好整理自己的情緒。當你把自己照顧好了，愛情才會順利起來。

天秤9.23～10.22

雖然水逆還沒正式遠離，不過太陽移位大大推升了秤座的能量，這周的你卸下了部分的壓力與偶包，總算能更自然、自在的面對人群，某些特定社群圈可能為你帶來意想不到的助力。單身者桃花很難是一見鍾情或轟轟烈烈的類型，先從朋友切入，勝算會更佳。有伴的人可要注意，兩人之間訊息最好不要只靠轉述，重要的話還是親自說最安心。

天蠍10.23～11.22

順著太陽移位十宮的腳步，天蠍座這周少了風花雪月的浪漫情懷，整個人的企圖心被點燃，工作上的能見度提高，職場成就感將讓你賺飽飽。至於感情上的天空仍然有點灰，有伴的人別只知道向情人吐苦水，開心的時刻也要記得約會請客；至單身者桃花並非沒有，只是你的心思幾乎都放在未來規劃上，若真的想脫單，不妨先放下工作模式吧。

射手11.23～12.21

只要水逆位置沒改變，射手就持續在一個又笑又哭的瘋癲，前半周很多事情像卡在半空中，好消息是，下半周太陽正式遷移，你的視野會突然開闊不少，之前一直糾結的問題，也開始找到新的解法。單身者可別進展太快，先多觀察幾次比較好。有伴的人則要留意講話的方式，尤其忌諱翻舊帳，很多問題其實往前看就能解決。

摩羯12.22～1.19

水逆壓力持續在摩羯的關係宮位，這周感情進入暴風半徑，單身者明明是想靠近，卻孤單到黎明，與其被動等緣分，不如試著關注你身邊陪伴你的人。而不論是面對情人或身邊親密的朋友，過於理性的提醒，很容易把關心搞成責備，這周與人之間的關係其實沒有想像中脆弱，只要少一點糾正、多一點理解，再大的誤會也有機會慢慢化解。

水瓶1.20～2.18

別老是怪水逆攪局了，水瓶這周的忙碌與疲備感大多自己造成，也許好好睡一覺、吃個大餐就能得到療癒，建議你不要太容易走心，下半周太陽移入七宮，將會終止卡到陰般的人際互動，不論是工作夥伴、新朋友或感情對象，都開始在你的生活裡灌注繽紛有趣的能量，而你與情人這周很適合一起分工完成某件事，合作愈多，默契也會愈好。

雙魚2.19～3.20

摸不到的擁抱不叫做微風，它叫你別想太多！這周雙魚座飄忽不定、浪子般的心情將隨著太陽周間的移位畫下句定，心定了，工作、生活與感情也會慢慢找到平衡點。好消息是單身者近期桃花不再雷，能在因緣際會下遇見和你一樣認真的人；戀愛中的魚仍要小心水逆，別因為對方回訊息慢、忘記一句話或臨時改變行程，就開始一個人腦補劇情。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 不洗臉也有人追！2026下半年3星座桃花運大爆發，脫單攻略請收藏

● 7/19~7/26上升星座運勢！雙子延遲收入回流、天秤朋友介紹迎正緣