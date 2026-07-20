CRYBABY又有新聯名！SK-II青春露夢幻登場　THE BODY SHOP也找來療癒IP

記者曾怡嘉／綜合報導

今年夏天美妝品牌持續攜手人氣IP創造話題，SK-II宣布與POP MART旗下 CRYBABY 推出青春露聯名禮盒；THE BODY SHOP美體小舖則首度攜手日本療癒IP LEMON & SUGAR，推出全球獨家限定香氛收藏，從保養到香氛都掀起一波收藏熱。

SK-II與POP MART旗下人氣IP CRYBABY合作，推出「SK-II CRYBABY青春露聯名禮盒」，重新詮釋品牌經典青春露，希望透過聯名傳遞「擁抱真實自我」的理念。

▲SK-II CRYBABY青春露聯名禮盒，6,900元。

此次合作同步推出奇幻風格形象影片，帶領CRYBABY走進充滿夢幻色彩的情感世界，藉由愛、柔軟與真實自我表達，鼓勵每個人擁抱各種情緒。品牌表示，情緒需要被接納，肌膚保養同樣也應回歸真實狀態。

▲THE BODY SHOP White Musk 香氛 × 日本 LEMON & SUGAR，1,680元。

THE BODY SHOP美體小舖也攜手日本人氣療癒IP「LEMON & SUGAR」，推出全球獨家聯名企劃「Musk限定珍藏」，以品牌經典White Musk白麝香系列結合角色設計，打造兼具香氛與收藏價值的限定商品。

品牌表示，希望此次合作不只是推出值得收藏的香氛，更希望透過White Musk與LEMON & SUGAR相遇，帶來療癒與陪伴。LEMON & SUGAR描繪生活中的酸甜情緒，也呼應White Musk純淨、柔和且令人安心的香氣特色