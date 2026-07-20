東海、銀赫又來了！蘭蔻買千元抽見面會　滿額再送D＆E聯名水杯、小卡

▲SUPER JUNIOR-D&E 粉絲限定活動，預料將再次吸引不少粉絲收藏聯名周邊。

記者曾怡嘉／綜合報導

SUPER JUNIOR-D&E（東海、銀赫）6月初為蘭蔻快閃店站台，現場吸引大批粉絲擠爆台北信義區，展現驚人號召力。這次品牌推出全新抗皺新品，同步祭出D&E粉絲專屬活動，只要購買指定肌因系列商品，就有機會抽中粉絲見面會資格，滿額還可把限量聯名周邊帶回家。

▲蘭蔻 超極限肌因撫紋抗皺筆，20ml，2,950元。

▲蘭蔻 超極限肌因賦活露，50ml，4,650元。

蘭蔻2026年推出肌因系列新品《超極限肌因撫紋抗皺筆》，也是品牌首款主打全臉紋路保養產品。品牌表示，新品延續「速PRO小黑瓶」肌因系列修護科技，採用以醫美玻尿酸填充概念為靈感的「科研級微米抗皺配方」。配方結合20kDa玻尿酸、微米級β-葡聚醣與尿囊素三大修護成分，深層修護、保濕填潤與舒緩保養一次解決。

▲SUPER JUNIOR 東海和銀赫的高人氣為新品增添討論熱度。

看好韓星帶貨力，更祭出LANCOME X SUPER JUNIOR-D&E限定活動，7月20日至8月20日活動期間，凡購買肌因系列商品，單筆折扣後滿1,000元，即可獲得一次粉絲見面會抽獎資格。若單筆折扣後消費滿7,500元，則可獲贈SUPER JUNIOR-D&E限量聯名水杯及獨家限量小卡1張，數量有限，送完為止。

巴黎萊雅男士也宣布肖戰正式加入品牌，成為全球代言人，品牌表示，肖戰在影視、音樂及時尚領域持續挑戰不同角色，長期展現專注、自律與持續精進的態度，因此成為此次合作的重要人選。

巴黎萊雅男士指出，希望透過肖戰傳遞「因為我值得」的品牌精神，不僅鼓勵男性重視日常保養與自我管理，也希望讓保養成為展現自信的一部分，無論是自用或作為送禮選擇，都能呼應品牌想傳遞的價值。