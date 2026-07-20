19歲足球冠軍亞馬爾超懂穿！Gucci經典GG斜背包成世界盃場邊焦點

記者鮑璿安／綜合報導

隨著西班牙勇奪 2026 FIFA世界盃冠軍，年僅17歲的足球天才亞馬爾（Lamine Yamal） 站上全球焦點，日前他抵達紐澤西大都會體育場出席世界盃決賽時，以一身復古運動風造型搭配 Gucci Horsebit 1955 Mini 斜背包，展現新世代足球明星兼具潮流與精品品味的一面。





▲亞馬爾搭配 Gucci Horsebit 1955 Mini 包款。（圖／品牌提供、翻攝自IG）



Lamine Yamal當天身穿西班牙隊配色的復古運動套裝，以藍、紅、黃色塊拼接打造濃厚90年代街頭氛圍，搭配反戴棒球帽、白色球鞋及珍珠項鍊，混搭運動與潮流元素，年輕又充滿個性。整體造型最吸睛的，莫過於胸前斜背的 Gucci Horsebit 1955 Mini 包款，讓休閒穿搭多了一份精品質感。這款迷你斜背包採用品牌經典 GG Supreme帆布 與深棕色皮革拼接打造，延續Gucci標誌性的復古語彙，正面飾有辨識度極高的 Horsebit馬銜鍊金屬扣飾。Horsebit靈感源自馬術文化，自1950年代以來便是Gucci最具代表性的設計符碼之一，透過俐落比例與經典輪廓，讓包款跨越流行趨勢，成為品牌歷久不衰的代表作。





▲ 亞馬爾曾以 Dior Saddle 小型翻蓋郵差包進行搭配 。（圖／翻攝自IG）

亞馬爾私服風格早就受矚目，他也曾以 Dior Saddle 小型翻蓋郵差包進行搭配，黑色 Oblique 緹花帆布搭配同色皮革打造，低調展現品牌辨識度，正面的 Saddle 翻蓋輪廓與金屬扣環延續Dior經典馬鞍包設計語彙，為隨性的街頭穿搭注入精品質感，也讓整體造型在運動感與奢華感之間取得完美平衡。