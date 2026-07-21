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以油養膚適合台灣嗎？芳療師點名3個NG習慣　難怪容易大爆痘

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▲▼油保養。（圖／品牌提供）

▲夏季保養重點是維持油水平衡，先補水、再適量補油。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／台北報導

夏天高溫潮濕，不少人擔心保養擦太多容易泛油、長粉刺，卻又怕保養不足讓肌膚乾燥、妝容不服貼。近期有女星分享以橄欖油養膚卻意外爆痘，也讓「以油養膚是否適合台灣氣候」再度掀起討論。肯園芳療師Doris提醒，以油養膚並非人人適用，關鍵在於選對油品與掌握油水平衡。

近年「以油養膚」成為不少人保養新選擇，不過並非所有肌膚都適合同樣的方式，芳療師Doris表示，許多人第一次嘗試就失敗，往往是忽略肌膚真正需求，而不是植物油本身出了問題。

地雷一：油品太厚重，肌膚更容易有負擔

植物油依脂肪酸組成不同，使用感受也有所差異。若屬於容易長粉刺、又長時間處於高溫潮濕環境，建議選擇質地較清爽的植物油，例如荷荷芭油或甜杏仁油，同時做好清潔，避免多餘油脂堆積。

地雷二：只補油、不補水，保養效果恐打折

不少人認為擦油就能改善乾燥，但健康肌膚需要維持適當的油水平衡。當肌膚缺水時，即使補充植物油，也可能感覺浮在表面、不易吸收，因此建議先補充水分，再視膚況適量使用植物油鎖住水分。

地雷三：清潔過頭或完全不清潔都不行

夏天容易出油，不少人因此增加洗臉次數，但過度清潔可能影響皮脂屏障；反之，若沒有適當清潔，也可能讓髒污與油脂堆積。Doris表示，減法保養並非完全省略保養程序，而是回歸清潔、保濕與防護等基本步驟。

關鍵字：

以油養膚, 夏季保養, 植物油, 粉刺痘痘, 減法保養

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