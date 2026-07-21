西班牙世足封王亞馬爾同款戰袍必收！「冠軍二星」adidas限量球衣開賣

記者鮑璿安／綜合報導

2026 FIFA 世界盃由西班牙在決賽擊敗衛冕軍阿根廷，睽違16年再度高捧大力神盃，也替隊史寫下第二座世界冠軍紀錄。隨著「無敵艦隊」正式封王，adidas同步推出限量版西班牙國家隊「冠軍二星」球員版球衣，將奪冠榮耀化為最具紀念意義的收藏單品，讓球迷與拉明亞馬爾（Lamine Yamal）、佩德里（Pedri）一同見證歷史時刻。





▲左胸隊徽上方新增第二顆金色冠軍星，象徵2010與2026兩度稱霸世界足壇 。（圖／品牌提供）

全新球員版球衣延續西班牙最具代表性的紅色戰袍，以鮮明紅色為主體，加入細緻黃色直條紋，呼應西班牙國旗色彩與國家隊精神。最值得收藏的細節，莫過於左胸隊徽上方新增第二顆金色冠軍星，象徵2010與2026兩度稱霸世界足壇；胸前中央則加入FIFA世界盃冠軍徽章，讓整件球衣更具冠軍象徵與紀念價值。

除了外觀設計，球員版球衣同樣採用adidas專業賽事規格打造，兼顧輕量化、透氣性與機能表現，忠實還原球員場上實戰版本，無論收藏或實際穿搭，都能展現濃厚足球文化與運動時尚風格。隨著拉明亞馬爾成為新世代足球代表人物，這件印有「冠軍二星」的西班牙戰袍，也勢必成為球迷爭相入手的夢幻逸品。adidas西班牙國家隊「冠軍二星」球員版球衣售價4,590元，於adidas Brand Center信義品牌概念店獨家限量販售，每人限購一件，為這場睽違16年的封王傳奇留下最具紀念性的收藏。





▲亞馬爾搭配 Gucci Horsebit 1955 Mini 包款。（圖／品牌提供、翻攝自IG）



決賽當天Lamine Yamal身穿西班牙隊配色的復古運動套裝，以藍、紅、黃色塊拼接打造濃厚90年代街頭氛圍，整體造型最吸睛的，莫過於胸前斜背的 Gucci Horsebit 1955 Mini 包款，讓休閒穿搭多了一份精品質感。這款迷你斜背包採用品牌經典 GG Supreme帆布 與深棕色皮革拼接打造，延續Gucci標誌性的復古語彙，正面飾有辨識度極高的 Horsebit馬銜鍊金屬扣飾。Horsebit靈感源自馬術文化，自1950年代以來便是Gucci最具代表性的設計符碼之一，透過俐落比例與經典輪廓，讓包款跨越流行趨勢，成為品牌歷久不衰的代表作。