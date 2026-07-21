越吵感情越好？「3個吵架原則」會溝通的情侶反而更長久





▲吵架時候不傷感情的三個關鍵原則 。（圖／翻攝自IG tvn）

記者鮑璿安／綜合報導

不少人認為「不吵架」才代表感情穩定，但其實真正健康的親密關係並非沒有衝突，而是在衝突發生時，雙方是否願意理解彼此、找到解決方式。學會「好好吵架」，反而能讓彼此更加了解對方。以下整理吵架中不傷感情的三個關鍵原則，讓每一次磨合都成為關係升溫的契機。

不攻擊人格，只討論問題

爭執時最容易犯的錯，就是把焦點從事件轉移到對方身上，例如「你就是自私」、「你每次都這樣」。這類指責容易讓對方進入防衛狀態，反而無法真正解決問題。與其批評人格，不如聚焦在具體事件，例如「剛剛你沒有先告訴我，我有點失落」，用自己的感受取代責備，更能讓對方理解你的想法，也降低衝突升高的機率。

先理解，再急著表達自己

很多情侶吵架時，其實都忙著證明自己是對的，卻忽略先傾聽對方，真正有效的溝通，不是急著反駁，而是讓另一半知道「我理解你的感受」。可以透過重述對方的意思，例如「所以你的意思是，今天工作太累才忘記回訊息？」當對方感受到被理解後，也更願意聽見你的立場，對話自然比情緒對抗更容易找到共識。

留給彼此冷靜時間，但不要冷戰

情緒高漲時，硬要把事情談完，往往只會說出更多傷人的話。若發現彼此開始失控，不妨先約定暫停討論，例如休息30分鐘或幾個小時，等情緒平穩後再繼續溝通。需要注意的是，暫停並不等於冷戰。可以先告訴對方：「我現在情緒有點激動，我想冷靜一下，晚點再一起談。」讓彼此知道問題沒有被逃避，而是選擇用更成熟的方式面對。