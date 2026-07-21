fb ig video search mobile ETtoday

越吵感情越好？「3個吵架原則」會溝通的情侶反而更長久

>

▲▼ 星座 。（圖／翻攝自IG tvn）

▲吵架時候不傷感情的三個關鍵原則 。（圖／翻攝自IG tvn）

記者鮑璿安／綜合報導

不少人認為「不吵架」才代表感情穩定，但其實真正健康的親密關係並非沒有衝突，而是在衝突發生時，雙方是否願意理解彼此、找到解決方式。學會「好好吵架」，反而能讓彼此更加了解對方。以下整理吵架中不傷感情的三個關鍵原則，讓每一次磨合都成為關係升溫的契機。

不攻擊人格，只討論問題

爭執時最容易犯的錯，就是把焦點從事件轉移到對方身上，例如「你就是自私」、「你每次都這樣」。這類指責容易讓對方進入防衛狀態，反而無法真正解決問題。與其批評人格，不如聚焦在具體事件，例如「剛剛你沒有先告訴我，我有點失落」，用自己的感受取代責備，更能讓對方理解你的想法，也降低衝突升高的機率。

先理解，再急著表達自己

很多情侶吵架時，其實都忙著證明自己是對的，卻忽略先傾聽對方，真正有效的溝通，不是急著反駁，而是讓另一半知道「我理解你的感受」。可以透過重述對方的意思，例如「所以你的意思是，今天工作太累才忘記回訊息？」當對方感受到被理解後，也更願意聽見你的立場，對話自然比情緒對抗更容易找到共識。

留給彼此冷靜時間，但不要冷戰

情緒高漲時，硬要把事情談完，往往只會說出更多傷人的話。若發現彼此開始失控，不妨先約定暫停討論，例如休息30分鐘或幾個小時，等情緒平穩後再繼續溝通。需要注意的是，暫停並不等於冷戰。可以先告訴對方：「我現在情緒有點激動，我想冷靜一下，晚點再一起談。」讓彼此知道問題沒有被逃避，而是選擇用更成熟的方式面對。

關鍵字：

情侶溝通, 親密關係, 吵架技巧, 冷戰, 感情經營

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

老愛佔人便宜的三大星座！TOP 1能少花就不多付　別人請客當然「欣然接受」

老愛佔人便宜的三大星座！TOP 1能少花就不多付　別人請客當然「欣然接受」

越吵感情越好？「3個吵架原則」會溝通的情侶反而更長久

越吵感情越好？「3個吵架原則」會溝通的情侶反而更長久

「台南最大LOPIA」8月中新光三越登場　超大壽司櫃、鮮魚賣場進駐

「台南最大LOPIA」8月中新光三越登場　超大壽司櫃、鮮魚賣場進駐

擁有好人緣跟「合群」無關　4個特質讓大家都想跟你做朋友 不需要吵架！體面斷掉「消耗型友誼」的3個方法 IU同款小粉唇油來了！雅詩蘭黛、M.A.C掀「玻璃唇」大戰　 曾之喬最愛LONGCHAMP「帳篷包」　61歲曲家瑞喊：找個好男人去旅行 瑪丹娜、夏奇拉凍齡熱舞超威　華麗水晶戰袍閃耀全場 心情全寫臉上！「藏不住情緒」星座Top 3 　第一名超容易被讀懂 5個跡象代表你「更適合單身」　其實早就享受一個人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面