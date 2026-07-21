BTS演唱會柾國5套Balenciaga訂製造型帥翻！皮革戰袍、破壞帽T全上身

記者鮑璿安 ／綜合報導

防彈少年團BTS剛結束歐洲巡迴演唱會，單日吸引逾9.2萬名觀眾，人氣超高。而成員柾國這回的舞台造型也大有來頭，來自Balenciaga量身打造，一連換上多套街頭風格造型超養眼，以品牌2026秋季系列與2027春季系列為靈感重新演繹，結合柾國鮮明的個人風格，完全是行走的野生代言人。





▲柾國這回的舞台造型也大有來頭，來自Balenciaga量身打造，以2026秋季系列與2027春季系列為靈感重新演繹 。（圖／品牌提供）

整場演出依照三大主題篇章變換不同造型，每套服裝皆展現Balenciaga創意總監Pierpaolo Piccioli筆下更具戲劇張力的品牌語言。開場率先登場的是一身全黑皮革造型，以高領皮革外套搭配多腰帶設計皮褲，外套表面密布Le City系列經典金屬鉚釘，呼應品牌最具代表性的包款元素；再搭配長版皮革手套與厚底Venom Boots，營造宛如未來戰士般的冷冽氣場，柾國在煙霧瀰漫的舞台中央登場，霸氣十足。

第二篇章則轉向Balenciaga擅長的Oversized輪廓，柾國換上一件仿舊暈染Logo T恤，胸前以水晶鉚釘勾勒品牌字樣，搭配寬鬆黑色皮褲，散發率性街頭氛圍；另一套則以Le City鉚釘丹寧外套搭配超寬版牛仔褲，刻意放大的比例與拼接Logo設計，延續品牌標誌性的雕塑感廓形。另一套黑色皮革連帽球衣就更加街頭率性，上頭印有「BALENCIAGA」字樣與數字「10」，象徵品牌位於巴黎喬治五世大道10號（10 Avenue George V）的歷史地址，搭配Opera長手套及XXL皮褲，再次展現前衛街頭美學。

設計上也特別加入柾國姓名與縮寫、專輯名稱、《ARIRANG》巡演歐洲城市名稱，以及「26」年份等圖像元素，可說是將專屬元素都融入其中，再透過染色、絲網印刷及貼布工藝（Appliqué）等製作技法完成，展現 Balenciaga 一貫對材質實驗與工藝創新的探索精神。

Jung Kook（柾國）也身兼Calvin Klein 全球品牌大使，過去在丹寧系列形象廣告中大秀好身材，整組影像以紐約的都會氣息為背景，透過冷冽光影與強烈線條捕捉柾國的性感張力與自信態度，他也毫不吝嗇展現身材成果，緊實的冰塊腹肌線條，完全是CK男神。





▲Calvin Klein 邀請全球品牌大使BTS 成員 Jung Kook（柾國） 領銜演出。（圖／品牌提供）