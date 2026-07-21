不用節食也能瘦？營養師：每天早睡1小時　身體會出現6個改變

▲早點睡會讓你對甜食渴望減少。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

不少人減肥時總把重點放在少吃、多運動，卻忽略了睡眠的重要性。營養師杯蓋分享，其實「早點睡」可能是成本最低的減重方法，只要每天比平常提早一小時上床，持續一段時間，就有機會發現食慾、精神狀態與飲食選擇都出現變化。

為什麼早睡有助於體重管理？睡眠不足不只讓人疲倦，也會影響控制食慾的荷爾蒙。營養師杯蓋表示，當睡眠不足時，飢餓素（Ghrelin）可能增加、瘦素（Leptin）下降，容易讓人感到更餓，也更想吃高糖、高油食物，因此並非只是自制力變差，而是身體機制受到睡眠影響。營養師也建議想瘦身，不妨先從堅持早睡開始，一個月就會出現以下6個改變。

1. 半夜比較不容易肚子餓

晚睡常伴隨消夜習慣，提早休息後，半夜想吃東西的頻率有機會降低。

2. 對甜食的渴望減少

睡眠充足後，白天面對甜點、手搖飲等高糖食物時，可能更容易控制食慾。

3. 運動更有精神

休息足夠有助於恢復體力，運動時也較有精神，不容易因疲勞而中途放棄。

4. 點餐更理性

精神狀態較佳時，做飲食選擇也可能更有規劃，不容易因一時嘴饞而衝動購買高熱量食物。

5. 體重有機會慢慢下降

若維持原本的飲食與活動習慣，改善睡眠後，體重仍可能因整體生活型態調整而逐漸變化。

6. 白天精神更好

睡得充足，有助於改善疲倦感，也可能減少因熬夜而產生的補償性進食。

如果平時習慣晚睡，不必一次大幅調整作息。可先嘗試每天比前一天提早約一小時上床，並維持規律睡眠時間，同時減少睡前使用手機、避免攝取過多咖啡因，幫助身體逐步建立固定作息。