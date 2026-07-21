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大直新百貨「華城匯」明年登場　7／25先辦嘉年華「充氣迷宮、滑梯免費玩」

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▲大直華城匯。（圖／業者提供）

▲大直華城匯明年登場，先舉辦暑假活動。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

大直商圈明年第二季將再迎來一座近萬坪新商場，全台首家以能源與移動、科技與人性為主題的 AI 智慧百貨「華城匯」，主打融合 AI 科技、生活美學與戶外綠地的購物體驗。在百貨正式登場前，官方於今年 7／25 至 8／2 於台北大直美堤河濱公園舉辦《光啟城市夏日嘉年華》，除讓大家可以提前體驗未來商場的科技互動與設施，還有充氣迷宮、城堡與滑梯免費讓小孩放電。

▲大直華城匯。（圖／業者提供）

明年預計登場的華城匯百貨，總樓地板面積達 13,000 坪，其中 1 至 6 樓為百貨營業樓層，總面積約 7,900 坪，場域中規劃 776 坪戶外綠地廣場，打造市中心難得的都會綠洲，提供給周邊居民與消費者舒適的休憩氛圍，此外也提供 495 個汽車車位與 506 個機車車位。

▲大直華城匯。（圖／業者提供）

華城匯以「未來感 × 客製化 × 五感體驗」為核心打造，預計導入銷售式 AI 與互動式 AI，整合會員 APP、POS 銷售系統與 CRM 系統，將在館內多處設置 AI 互動裝置，並攜手澳洲與台灣設計團隊推出多組互動式藝術，讓大家在購物過程中感受到貼心的科技服務與趣味互動。

在新商場落成前，業者先於 7／25 日至 8／2 每日 15：00 至 21：00 在大直美堤河濱公園舉辦《光啟城市夏日嘉年華》，現場設有四大主題展區，包括設有創新互動裝置的「Aurora 極光互動貨櫃屋」，完成指定挑戰可獲得限量野餐露營小禮。

▲大直華城匯。（圖／業者提供） ▲大直華城匯。（圖／業者提供）

此外還有 7／25 與 7／26 限定登場的「迷宮樂園」設有超大型充氣迷宮、城堡與滑梯免費玩；晚間 19：00 還有「星空電影院」（7/25 放映《馴龍高手》、7/26 放映《荒野機器人》）。「小小賽車手」則於 15：00 至 21：00 開放體驗，現場提供多款兒童電動車，每場 15 分鐘，採 Accupass 線上預約售票，體驗價 150 元。活動期間完成華城匯會員註冊，還可參加抽獎，可抽 Nintendo Switch 2、Dyson 吹風機與 AirPods Pro 3。

關鍵字：

華城匯百貨, 光啟城市夏日嘉年華, 華城電機, 大直百貨, AI智慧百貨, Nintendo Switch 2, Dyson 吹風機, AirPods Pro 3

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