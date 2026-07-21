父親節宏匯廣場滿3千送2百　遠百服飾滿5千送3百回饋

記者蔡惠如／綜合報導

父親節孝親與暑假雙重商機，宏匯廣場從 7／23至 8／26 推出滿千送百促銷，全館當日累計滿 3,000 元贈 200 元，大家電單筆滿 1 萬元贈 500 元；遠東百貨則於 7／22 至 8／9 推出服飾當日累計滿 5,000 元送 300 元，遠百 APP 會員單筆滿額再加送 100 元電子券，想要趁機幫爸爸換新行頭，快把握這幾個周末。





▲宏匯廣場平日購物加碼滿額禮。（圖／業者提供）

宏匯廣場 從7／23 起開啟第二波暑假檔期「High翻夏日超展開」，祭出多重滿額回饋，8／26 前全館當日累計滿 3,000 元贈 200 元，3C、名品、健康器材當日單筆滿 1 萬元送 500 元，大家電（LG／集雅社）當日單筆滿 1 萬元再加碼 800 元回饋。此外，7／23 起周一至周五平日限定，單筆消費滿 2,500 元可兌換「過激貓透明收納袋、亞麻提袋、造型證件套」。

▲宏匯廣場BRAUN 7 系列 Pro 暢型貼面電鬍刀，原價 19,888 元，特價 11,888 元。（圖／業者提供）

業者表示爸爸的實用禮物，也有單品特價優惠，恆隆行 BRAUN 7 系列 Pro 暢型貼面電鬍刀，原價 19,888 元，特價 11,888 元，直接省下 8,000 元；Maison de beaute 鋒恩香水的 MONTBLANC 傳奇鋒芒香精，原價 6,780 元，特價 3,750 元；BRAUN BUFFEL 的格瑞克 D 系列中型斜背包，原價 16,900 元，特價 13,520 元。

▲遠東百貨舉辦「與爸爸的最棒回憶」繪畫比賽，邀請全台國小學童以畫筆描繪與爸爸的珍貴回憶，分享溫馨親子時光。

遠東百貨於 7／22 至 8／9 推出「獻給88 父親節快樂」活動，首 12 日（7／22 至 8／2）推出百貨服飾當日累計滿 5,000 元送 300 元，遠百 APP 會員當日單筆滿 5,000 元再加送 100 元抵用券，全檔期 19 天保健器材當日單筆滿 5,000 元送 500 元。持指定 9 間銀行信用卡，於全館當日單筆刷滿 6,600 元並分 6 期，送 200 元抵用券，指定店別刷國際精品或全館高額刷卡禮最高享 4% 回饋。遠百板橋中山還特別針對男裝加碼，推出單筆消費滿 6,800 元送勝博殿美食券。

▲遠百竹北OMEGA超霸系列38毫米腕錶，售價588,000元；遠百板橋中山INSTA360 GO ULTRA人氣套裝，售價14,190元，再享刷卡禮活動。