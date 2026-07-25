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GUCCI香水新作交織柔潤杏桃與乳香質感　白花香控會心動

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GUCCI Bloom系列推出最新香氛（圖中）GUCCI花悅金燦女性淡香精（GUCCI Bloom Ambrosia d’Oro）。（盧亞提供） 

▲GUCCI Bloom系列推出最新香氛（圖中）GUCCI花悅金燦女性淡香精（GUCCI Bloom Ambrosia d’Oro）。（盧亞提供） 

圖文／鏡週刊

「每當我踏入GUCCI Bloom的花園，我總能獲得靈感，創作出一束全新的花香，為經典白花基調注入嶄新光芒。」調香大師Alberto Morillas如此形容全新作品，也揭開GUCCI Beauty最新香氛「GUCCI花悅金燦女性淡香精（GUCCI Bloom Ambrosia d'Oro）」的設計概念。

延續GUCCI Bloom系列經典白花花束香調，新作以茉莉花原精、晚香玉原精為基底，加入全新Golden Queen Accord（金燦花韻香調），並運用Headspace頂空氣體萃取技術，重現花朵最鮮活自然的氣息，為熟悉的白花香調增添更明亮、帶有光澤感的金色花香層次。

白花香控會心動 GUCCI Bloom推出全新金燦花香

▲全新GUCCI花悅金燦女性淡香精共推出10ml、30ml、50ml及100ml四種容量。（盧亞提供）

Golden Queen Accord帶有柔潤杏桃香氣與細緻乳香質感，結合茉莉酮清新氣息，讓整體香氛在經典花香之外，多了溫暖而華麗的光采。瓶身則採象牙白漆面搭配金色植物圖騰，呼應「金燦」主題，從瓶身一路延伸至外盒包裝，展現Bloom系列全新的奢華視覺。

白花香控會心動 GUCCI Bloom推出全新金燦花香

▲GUCCI花悅金燦女性淡香精。30ml／NT$3,350、50ml／NT$4,800、100ml／NT$6,500。（盧亞提供）

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關鍵字：

鏡週刊, 白花香, GUCCI, 香水

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