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「台南最大LOPIA」8月中新光三越登場　超大壽司櫃、鮮魚賣場進駐

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▲LOPIA台南新光三越新天地。（圖／翻攝Threads）

▲LOPIA台南新光三越新天地即將於8月開幕。（圖／翻攝Threads）

記者蔡惠如／綜合報導

日式超市 LOPIA 在台展店腳步不停歇，今（7／21）台灣總經理水元仁志對外宣布，第三間台南 LOPIA 即將於 8 月中在新光三越台南新天地登場，其規模為小北門店的 2 倍大，將進駐旗下壽司與精肉超大賣場，且會有「鮮魚專區」。讓台南消費者一次購足生鮮、熟食等多樣化品項。

▲LOPIA台南新光三越新天地。（圖／翻攝Threads）

▲LOPIA台南新光三越新天地。（圖／翻攝Threads）

LOPIA 繼台北美麗華店開幕之後，又公布下一間開幕店「新光三越台南新天地」的消息，從去年 9月底 LOPIA 首度隨新光三越進駐台南小北門，業績創下佳績，短短幾個月時間又迅速在台南三井 Outlet 二期開出第二間店，之後預計 8 月將在台南新天地開出最新門市，短短不到一年就在該地增長成 3 間門市，可見台南消費者十分相挺。

▲LOPIA台南新光三越新天地。（圖／翻攝Threads）

根據水元仁志在社群平台上透露的消息，台南第三間店的規模是台南第一間門市小北門的 2 倍大，釋出的裝修照片空間相當大氣，且旗下的熟食包括比薩、便當等，以及壽司販售區都有寬敞的檯面，而販售生鮮肉品的區域也很寬闊，據其所言將是「南部僅小於漢神巨蛋」的精肉門市，以及提供握壽司、海鮮丼與燒烤海鮮的「鮮魚區」。

▲LOPIA台南新光三越新天地。（圖／翻攝Threads）

新光三越之前曾表示，LOPIA 將進駐原美麗市場區域，而旗下超市將轉型成選物與伴手禮為主的型態。壽司郎也將進駐同館地下一樓，目前正在徵才中。

關鍵字：

LOPIA, 台南, 新光三越, 日式超市, 開幕

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