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瑪丹娜、夏奇拉凍齡熱舞超威　華麗水晶戰袍閃耀全場

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▲▼瑪丹娜 。（圖／公關照）

▲瑪丹娜身著由 Anthony Vaccarello 設計的Saint Laurent特製服飾，並搭配施華洛世奇Millenia首飾上陣。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

2026年世界盃足球賽已落幕，但在世界盃決賽史上首場中場表演的67歲流行天后瑪丹娜（Madonna）與49歲的拉丁天后夏奇拉（Shakira），都以凍齡外貌與驚人體力持續讓粉絲熱烈討論，兩人勁歌熱舞充滿活力的模樣，堪稱美魔女表率，她們所穿的舞台裝也完美襯托巨星氣勢，bling bling元素全來自奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）水晶。

▲▼瑪丹娜 。（圖／公關照）

▲瑪丹娜的外套上也點綴閃亮的施華洛世奇水晶。

率先登場的瑪丹娜身著由Anthony Vaccarello設計的Saint Laurent服飾，外套、手套與襪套都裝飾亮眼施華洛世奇水晶，她同時戴上品牌紫紅色全切割水晶Millenia系列首飾，以及UNA Angelic項鍊與特製耳環相互輝映。現場舞者亦全身佩戴施華洛世奇水晶，隨音樂律動折射出絢爛光芒，大幅提升整場盛會的華麗視覺氛圍。

▲▼瑪丹娜 。（圖／公關照）

▲瑪丹娜的手套與襪套同樣bling bling。

以性感舞姿與爆發力聞名的拉丁天后夏奇拉，則於中場秀熱力演唱本屆賽事主題曲《Dai Dai!》。她身穿由 Roberto Cavalli 專屬特製的舞台服飾，整套戰袍耗時近120小時打造，手工鑲嵌了超過20萬顆施華洛世奇水晶，運用粉紅、橙色與黃水晶色調的Flat Back Hotfix水晶，與chatons尖底水晶交織排列，透過兩種不同切割技術的碰撞，賦予整體視覺豐富的深度與光芒。夏奇拉最後戴上金色的 SWAROVSKI Hyperbola系列眼鏡，為狂野熱情的表演增添一絲高雅奢華的魅力。

▲▼ 夏奇拉 。（圖／路透社）

▲拉丁天后夏奇拉穿著手工鑲嵌超過20萬顆施華洛世奇水晶的Roberto Cavalli 洋裝表演。（圖／路透社）

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關鍵字：

瑪丹娜, 夏奇拉, Swarovski, 施華洛世奇, 世界盃足球賽

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