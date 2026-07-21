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不需要吵架！體面斷掉「消耗型友誼」的3個方法

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記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

有些友情並不是突然破裂，而是在一次次忍耐、配合與情緒消耗中，慢慢讓人失去力氣，當你發現每次見面後都特別疲憊，總要小心對方情緒，甚至開始懷疑自己的感受，這段關係可能早已失去平衡，想斷掉消耗型友情，不一定要激烈翻臉，而是要逐步把自己的時間、情緒與選擇權拿回來。

▲。（圖／IG）

＃停止無底線地配合

消耗型友情常建立在單方面退讓上，對方習慣臨時找你、把情緒丟給你、要求你隨傳隨到，而你總怕拒絕會被討厭，想結束這種循環，第一步就是不再勉強自己，沒空就直接說沒空，不想參與就明確拒絕，真正健康的朋友不會因為你有界線，就認定你不夠重視這段關係。

＃逐漸降低互動頻率

不是每段友情都需要正式宣布結束，若對方經常忽略你的感受，也不願意溝通，可以慢慢減少主動聯絡，不必每則訊息都立即回覆，不再分享太多私人情緒，也不勉強自己參加每一次邀約，當你停止投入過多心力，這段關係自然會回到比較適合你的距離。

＃接受離開並不代表無情

很多人明明已經受夠，仍然不敢離開，是因為害怕自己看起來太現實、太冷漠，但結束一段讓你長期內耗的友情，並不是否定過去的情分，而是承認彼此已經不適合繼續靠近，有些人曾經陪你走過一段路，卻不代表必須陪你走到最後，真正的成熟，是懂得感謝曾經，也有勇氣為自己停損。

關鍵字：

友情, 朋友, 交友

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