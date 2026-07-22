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一直活在別人的期待裡？3個自我覺察方案　重新找回快樂的自己

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記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

很多人以為自己正在努力成為更好的人，卻沒有發現，真正推動自己的力量，可能不是喜歡與熱情，而是害怕讓別人失望，當生活充滿應該、必須與不能拒絕，久了就容易分不清楚哪些選擇是自己的，哪些只是為了符合家人、伴侶或社會的期待，想找回真正的自己，可以先從日常反應中慢慢覺察。

▲。（圖／IG）

＃觀察做決定時最先想到誰

面對工作、感情或生活選擇時，可以留意自己第一個念頭，是不是總在想別人會不會生氣、失望或批評，而不是自己到底想不想要，若每次決定都優先考慮他人的感受，甚至因此放棄真正喜歡的事情，就可能代表你已經習慣把別人的期待放在自己前面。

＃記錄經常出現的「應該」

試著把一天中出現的應該寫下來，例如：我應該更努力、我應該要懂事、我不應該拒絕別人，接著再問自己，這些標準究竟是誰訂下的，若拿掉別人的眼光，自己是否仍然願意這樣做，當你開始拆解這些習慣性的要求，就比較容易看見哪些責任並不真正屬於自己。

＃想像沒有人評價時的選擇

可以問自己，如果沒有人知道、沒有人評論、也沒有人因此失望，我還會做出同樣的選擇嗎，若答案明顯不同，就表示目前的生活可能被外界眼光牽動，這並不代表要立刻推翻所有決定，而是提醒自己，未來每次選擇時，也要替真正的感受保留位置。

關鍵字：

心靈, 雞湯

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