老愛佔人便宜的三大星座！TOP 1能少花就不多付　別人請客當然「欣然接受」

記者李薇／台北報導 圖／kbsdrama IG

有些人不是缺錢，而是看到便宜就忍不住想佔，聚餐總等別人先付、借東西經常忘記歸還、遇到優惠更是想方設法多拿一份，他們擅長用玩笑與人情包裝自己的小算盤，久而久之也容易讓身邊的人感到吃虧，以下三大星座最容易在日常生活中展現愛佔小便宜的一面。

TOP 3：雙子座

雙子座頭腦靈活又很會察言觀色，知道什麼時候開口最容易讓別人買單，他們經常用撒嬌、玩笑或順便的方式請人幫忙，表面看起來只是隨口一提，實際上早已算好如何用最少力氣獲得最多好處，加上雙子座口才很好，即使佔了便宜也能把氣氛帶得輕鬆，讓對方當下不好意思拒絕。

TOP 2：處女座

處女座對金錢與資源的使用相當精明，任何小優惠、折扣或贈品都不願意錯過，他們很容易把精打細算發揮到人際關係上，像是聚餐時仔細計算自己吃了多少、借用別人的東西卻捨不得購買、能省則省幾乎成為生活原則，雖然處女座認為自己只是懂得節省，但在旁人眼中有時會顯得太過計較。

TOP 1：金牛座

金牛座對金錢特別敏感，只要能少花一點就絕不願意多付，他們享受得到實際好處的感覺，也很擅長把別人的付出視為順其自然，遇到有人請客會欣然接受，輪到自己買單時卻可能找理由閃避，金牛座並不一定有惡意，只是太重視自身利益與資源，一旦養成習慣，就容易讓朋友覺得他們總在計算誰付得比較多。