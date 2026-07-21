fb ig video search mobile ETtoday

悄悄變漂亮的美妝小物！眼藥水、微晶貼片讓細節更精緻

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

想提升精緻感，不一定要花大錢或進行複雜保養，生活中許多實用的變美小物，就能悄悄改善膚況、妝容與整體狀態，只要挑對適合自己的單品，便能讓日常變美更輕鬆有效率，隨時維持自信又亮眼的模樣。

＃樂敦 樂敦藍視光高效眼藥水，12ml、NT$280

▲樂敦,AKIMIA,蜜露珂娜,美妝。（圖／品牌提供）

隨著現代人長時間依賴手機與電腦，靈魂之窗暴露於強烈藍光下的機會大幅增加，針對數位時代的護眼需求，全新升級的藍視光高效眼藥水特別集結6大養護成分，包括最高濃度的尿囊素（Allantoin），搭配多種維他命與胺基酸組合，能直擊長時間接觸螢幕所帶來的乾澀與疲憊，一次完成修護與營養補養，提供長效清晰與舒適感。

＃AKIMIA 逆時充盈微晶貼片，鑽石款1對／盒、NT$880

▲樂敦,AKIMIA,蜜露珂娜,美妝。（圖／品牌提供）

看準局部精修的趨勢，AKIMIA推出第三代逆時充盈微晶貼片，將專業院線級護理轉化為便利的居家體驗，運用微晶滲透技術，將可溶性玻尿酸設計成微晶，每片蘊含3,050支玻尿酸微晶，貼合於肌膚後，會同步釋放保養成分，精準聚焦於局部區域，深層滋養並提升肌膚的澎潤度與細緻感，展現自然飽滿的健康膚況。

＃蜜露珂娜 膠原蛋白粉（15週年全新包裝），30入、NT$1,830

▲樂敦,AKIMIA,蜜露珂娜,美妝。（圖／品牌提供）

夏日高溫與強烈紫外線照射，加上工作忙碌、作息不規律，容易加速肌膚內膠原蛋白的流失，邁入15周年的蜜露珂娜膠原蛋白粉特別推出全新繽紛包裝，以「光速決」為核心，選用小分子化的膠原蛋白成分，讓營養補給更具效率與吸收度，細緻粉末具備極佳的速溶特性，不論是直接沖泡於常溫水或是加入早餐優格、午後氣泡水與各類飲品中，皆能輕鬆融為日常飲食，隨時隨地滋養出飽滿好氣色。

關鍵字：

樂敦, AKIMIA, 蜜露珂娜, 美妝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

老愛佔人便宜的三大星座！TOP 1能少花就不多付　別人請客當然「欣然接受」

老愛佔人便宜的三大星座！TOP 1能少花就不多付　別人請客當然「欣然接受」

擁有好人緣跟「合群」無關　4個特質讓大家都想跟你做朋友

擁有好人緣跟「合群」無關　4個特質讓大家都想跟你做朋友

19歲足球冠軍亞馬爾超懂穿！Gucci經典GG斜背包成世界盃場邊焦點

19歲足球冠軍亞馬爾超懂穿！Gucci經典GG斜背包成世界盃場邊焦點

心情全寫臉上！「藏不住情緒」星座Top 3 　第一名超容易被讀懂 以油養膚適合台灣嗎？芳療師點名3個NG習慣　難怪容易大爆痘 西班牙世足封王亞馬爾同款戰袍必收！「冠軍二星」adidas限量球衣開賣 「台南最大LOPIA」8月中新光三越登場　超大壽司櫃、鮮魚賣場進駐 職場最討厭的主管星座Top 3！第一名根本細節魔人　什麼事都要管 不需要吵架！體面斷掉「消耗型友誼」的3個方法 不用節食也能瘦？營養師：每天早睡1小時　身體會出現6個改變

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面