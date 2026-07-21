悄悄變漂亮的美妝小物！眼藥水、微晶貼片讓細節更精緻

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

想提升精緻感，不一定要花大錢或進行複雜保養，生活中許多實用的變美小物，就能悄悄改善膚況、妝容與整體狀態，只要挑對適合自己的單品，便能讓日常變美更輕鬆有效率，隨時維持自信又亮眼的模樣。

＃樂敦 樂敦藍視光高效眼藥水，12ml、NT$280

隨著現代人長時間依賴手機與電腦，靈魂之窗暴露於強烈藍光下的機會大幅增加，針對數位時代的護眼需求，全新升級的藍視光高效眼藥水特別集結6大養護成分，包括最高濃度的尿囊素（Allantoin），搭配多種維他命與胺基酸組合，能直擊長時間接觸螢幕所帶來的乾澀與疲憊，一次完成修護與營養補養，提供長效清晰與舒適感。

＃AKIMIA 逆時充盈微晶貼片，鑽石款1對／盒、NT$880

看準局部精修的趨勢，AKIMIA推出第三代逆時充盈微晶貼片，將專業院線級護理轉化為便利的居家體驗，運用微晶滲透技術，將可溶性玻尿酸設計成微晶，每片蘊含3,050支玻尿酸微晶，貼合於肌膚後，會同步釋放保養成分，精準聚焦於局部區域，深層滋養並提升肌膚的澎潤度與細緻感，展現自然飽滿的健康膚況。

＃蜜露珂娜 膠原蛋白粉（15週年全新包裝），30入、NT$1,830

夏日高溫與強烈紫外線照射，加上工作忙碌、作息不規律，容易加速肌膚內膠原蛋白的流失，邁入15周年的蜜露珂娜膠原蛋白粉特別推出全新繽紛包裝，以「光速決」為核心，選用小分子化的膠原蛋白成分，讓營養補給更具效率與吸收度，細緻粉末具備極佳的速溶特性，不論是直接沖泡於常溫水或是加入早餐優格、午後氣泡水與各類飲品中，皆能輕鬆融為日常飲食，隨時隨地滋養出飽滿好氣色。