DREAM PLAZA生日男神李帝勳現身！限定抽400名粉絲同歡

▲李帝勳將來台參加見面會。（圖／大步整合行銷提供）

記者蔡惠如／綜合報導

迎接開幕一周年，DREAM PLAZA 將於 7／24 至 8／2 推出生日慶系列活動，請來韓劇實力派男神李帝勳於 7／24 親臨「DREAM NIGHT」舉辦見面會，近距離陪伴粉絲慶生，有沒有太夢幻！透過百貨會員滿額活動參加抽選，共 400 名幸運兒可近距離同歡，還有機會合影喔。

百貨祭獨家福利越玩越大，DREAM PLAZA 一周年生日慶請來李帝勳與粉絲見面，消費者從 7／21 11：00 至 7／23 15：00 期間，DREAM CARD 會員當日在 DREAM PLAZA 累計消費或購買商品禮券滿 5,000 元，即可至 5F 贈品處獲得李帝勳小卡（A款，限量 6,000 名）與見面會抽選資格。若發票中包含 6F 博客來書店、B1 CupiCho 丘彼巧或 1F UNIKCY 的不限金額消費，還可再多領乙張李帝勳小卡（B款，限量 3,000 名）。見面會抽選名額共 400 名，將於 7／23 17：00 抽選並於當天 20：00 公告結果。

▲李帝勳。（圖／DREAM PLAZA提供）

「DREAM NIGHT with 李帝勳」見面會將於 7／24 20：30 在 DREAM PLAZA RF空中花園登場，中選幸運兒除了能近距離與男神合影，還能享有限量海報與限定小卡等好禮。

從 7／24 至 8／2 生日慶期間，會員於 DREAM PLAZA 與統一時代百貨台北店全館指定櫃位當日消費累計滿 5,000 送 1,000 元抵用券；使用 icash Pay 累計滿 8,000 元加送 500 元抵用券，綁定 uniopen 聯名卡滿 8,000 元再加送 300 元，整體消費回饋最高達 30%。

此外，指定家電櫃位當日累計滿 5,000 加送 500 元抵用券；於 DREAM PLAZA 2F TECHPLAY LIBRARY 刷 uniopen 實體聯名卡單卡滿 1 萬元則贈 1,000 元商品抵用券。會員消費累計達指定門檻，還能兌換限量高檻禮，包含 Panasonic吹風機、吸塵器、正負零循環風扇及 Apple AirPods 4 等。

7 月份「微風南山之夜」將於 7／24 下午 6 點登場，今年以「City of Desire」為主題，邀請韓團 2PM 成員張祐榮現身星光紅毯，還有韓綜《天機試煉場》四柱命理師 Pie 老師駐點，提供限量會員命理分析。活動預購期從 7／9 至 7／26 展開，祭出最高 19.6% 回饋，滿額還能憑券現抵。

因應微風南山之夜「City of Desire」主題概念，當晚規劃多樣限定活動，包括韓綜《天機試煉場》的四柱命理師 Pie 老師，提供限量的專屬四柱命盤解析體驗，提供預約會員探索個人運勢，現場還規劃有「Dress Code」主題時尚企劃，邀請大家穿著符合主題風格的造型，並由彩妝師游絲棋進行穿搭評選，同時安排街拍攝影師 Ian 捕捉時尚畫面。現場還有「台版金宣虎」宇光與「台版宋江」Johnson 現身互動，並設有閃亮刺青貼體驗及巨大版人生四格拍照區體驗。