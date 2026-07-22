龐德座駕魂上身　百年靈聯名 Aston Martin還原傳奇超跑風采

▲百年靈Top Time B01 Chronograph 41 Tribute Aston Martin DB5計時腕錶，精鋼款全球限量1,022只，342,000元。（圖／百年靈提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶百年靈（Breitling）與英國頂級跑車製造商Aston Martin攜手，推出Top Time B01 Chronograph 41 Tribute Aston Martin DB5計時腕錶，創作靈感汲取自1963年問世的經典傳奇車款Aston Martin DB5，以及1965年於詹姆斯龐德系列電影《霹靂彈》中首度登場的百年靈Top Time ref. 2002腕錶，將英倫頂級跑車的美學工藝與極致計時技術完美融合於41毫米的錶殼之中。





▲百年靈Top Time B01 Chronograph 41 Tribute Aston Martin DB5計時腕錶精鋼與鉑金材質腕錶，限量315只，514,000元。

百年靈在Top Time B01 Chronograph 41 Tribute Aston Martin DB5計時腕錶設計细節上，高度還原了Aston Martin DB5的車室內裝精髓，面盤內圈特別採用木質鑲嵌設計呼應DB5經典的木質方向盤致敬；手工染色漸層皮革錶帶則展現出奢華車艙的細緻質感；而枕形錶殼、凹槽式錶耳、蘑菇形按把以及方圓形小錶盤，演繹了1960年代賽車儀表板與經典計時碼錶的復古美學。





▲百年靈Top Time B01 Chronograph 41 Tribute Aston Martin DB5計時腕錶玫瑰金款限量250只，1,311,000元。

全系列共推出三款限量版本，分別是限量1,022只的精鋼錶殼搭配銀色面盤款、限量315只的精鋼與鉑金材質搭配黑色漆面腕錶，以及限量250只的18K紅金搭配黑瑪瑙面腕錶，均搭載經瑞士官方天文台認證的百年靈B01型自製機芯，具70小時的動力儲存。





▲蕭邦Mille Miglia Classic Patina計時碼錶，436,000元。（圖／蕭邦提供，以下同）





▲蕭邦Mille Miglia Classic Chronograph Raticosa計時碼錶，399,000元。

蕭邦（Chopard）則自1988年起，與全球著名的Mille Miglia古董車公路賽賽事結下不解之緣，今年再次為此「世界最美麗賽事」推出三款全新時計，分別是展現歲月痕跡美學的Mille Miglia Classic Chronograph Patina、向傳奇山路致敬的 Mille Miglia Classic Chronograph Raticosa，以及充滿競技氣息的 Mille Miglia GTS Power Control Racing Edition腕錶，設計靈感各來自經典老車的收藏風采、具歷史意義的賽道以及賽車儀表的設計，透過創新材質與瑞士精密工藝，將賽車所代表的駕馭熱情、歷史底蘊及義式生活美學完美凝聚於腕間。





▲蕭邦Mille Miglia GTS Power Control Racing腕錶，287,000元。