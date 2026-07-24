風Luxury／LV最複雜懷錶誕生　9組動偶演繹阿拉斯加極景

▲Escale en Alaska懷錶是LV製錶工坊歷來最複雜的懷錶作品。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

LV（Louis Vuitton，路易威登）集結旗下錶殼、機芯及藝術工藝等三大工坊的頂尖技術，打造全球獨一無二、品牌史上最複雜之作Escales Autour du Monde懷錶，設計主題圍繞北美洲阿拉斯加的馬傑瑞冰河，精巧呈現冰川景致與藍鯨、虎鯨以及企鵝家族等野生動物，內載極致複雜的Jacquemart自動人偶機械裝置與陀飛輪，共有9個動態元素與17個活動零件，整體畫面相當生動。

從藝術工藝層面探究，Escales Autour du Monde懷錶的面盤結合內填、掐絲與微繪等多重工法的大明火琺瑯工藝，歷經35次高溫燒製與超過300小時的繪製出冰河、波光流動的海面與極光夜空；雕刻大師則耗費160小時親手雕琢虎鯨利齒、企鵝細節與LV Monogram花朵圖案；點睛之筆是面盤首度鑲嵌一顆0.05克拉的LV Monogram Star星型切割美鑽，化作流星劃過夜空，是品牌歷來所切割過體積最小的Monogram Star 星型切割鑽石；此外，12時位置則設有優雅旋轉的黃金羅盤玫瑰，錶圈則鑲有60顆漸變色排列的藍寶石、鑽石與碧璽，外部錶殼兩側亦經由工匠花費40小時微雕出雨滴與雪花圖案。





▲LV Escale en Alaska懷錶呈現阿拉斯加壯麗景色。

在機械結構方面，LV Escales Autour du Monde懷錶搭載由751個組件構成的LFT AU14.03手動上鍊機芯，融合三問報時、陀飛輪以及9組動偶設計，吸睛的動偶包括藍鯨優雅探出海面揚起頭部與尾鰭，企鵝有的拍打雙翼，或在冰山上搖擺踱步，而品牌經典行李箱也會緩緩打開露出Monogram花朵。兩枚藍鋼指針別出心裁地安置於錶殼背面，讓正面的動態秀得以完整呈現。





▲LV Escale en Alaska 懷錶亦搭載 LFT AU14.03 手動上鍊機芯。

瑞士名錶積家（Jaeger-LeCoultre）也擅長將裝飾工藝與頂尖製錶技術結合，近期推出的全球限量10只Rendez-Vous Jewellery Night & Day約會系列日夜顯示珠寶腕錶，即為代表作，多層結構的透明藍寶石水晶玻璃錶盤上，細緻描繪出佇立於四照花枝頭上的壽帶鳥，下方圓盤則以手繪彩漆呈現日月更迭，每24小時旋轉一圈，以詩意手法呈現晝夜顯示複雜功能，錶圈鑲有48顆長方形切割鑽石，錶側與錶耳處則點綴明亮式切割鑽石，錶冠處更倒鑲一顆明亮式切割鑽石，更添華麗氣息；內載積家733型自動上鍊機芯，透過透明底蓋可欣賞精緻的22K金自動盤與機芯之美。





▲積家Rendez-Vous Jewellery Night & Day約會系列日夜顯示珠寶腕錶限量10只。（圖／積家提供）