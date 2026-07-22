試開箱／紫黃對比色眼影盡顯衝突美學！RMK秋彩大膽玩妝超有趣

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

色彩搭配是一門相當精深的專業，甚至會有專門的書籍教授不同情境的搭配方法，差一點點整體出來的效果就會有截然不同的差異，RMK全新的2026年秋季彩妝，就從色彩衝突的魅力中汲取靈感，以「Effortless Boldness」為主題設計出獨樹一格的眼影盤，讓人不僅在視覺吸睛，透過使用時的融合交錯，更帶來耳目一新的感受。

常態5款不同顏色搭配的立體調色眼盤中，主要多以相近色調作為四格色彩的搭配，是好上手也日常實用的作品，有趣的是唯一一款限量EX-19將色彩中對比的紫色與黃色設計成一盤，右上格的黃色甚至帶有些許抹茶的綠調，看起來好像難以駕馭，但實際上手可以發現其色彩的奧妙，運用紫色壓在漸層底端，能讓另外三格跳躍的色調瞬間沉靜下來，活潑卻又不會過於誇張，是一盤非常有趣的作品。

而在同主題的秋季彩妝也新增兩款透光立體頰采以及兩支絲絨光彩口紅，延續秋季印象中熱騰騰的烤栗子、整片紅棕色的楓葉，整體色彩主要呈現出個性的棕色調，不僅提升出好氣色，更給人一種慵懶鬆弛的氛圍，一起搭配更顯得優雅大氣。

延續妝容氛圍感，NARS也推出全新激情誘色腮紅露，水狀質地一抹就可以迅速在肌膚融化，變成細緻柔霧的妝效，極致絲滑又貼膚，經典ORGASM蜜桃香檳色以粉調珊瑚橘為基礎，帶有細密的金色珠光，更能顯露出光燦般的自然紅潤，絕對是必收百搭色。