哈蘭德、姆巴佩「球衣背號」變名錶　盤點2026世足賽球星們的腕上焦點

圖文／鏡週刊

隨著決賽結果出爐，四年一次的世界杯也圓滿畫下句點，只是對於我們錶迷來說，除了球賽本身，球星手上的「手錶」更是值得愛錶人士關注的賽外焦點！今年2026世界盃共有48支球隊、1,248名球員參賽，從小組賽到決賽總計104場比賽；但真正能讓一只腕錶在沒有購買電視廣告的情況下，同時出現在體育媒體、時尚網站、Instagram與全球球迷手機裡的球員，可能不到十個。

梅西戴百達翡麗三問世界時區、C羅用滿鑽Nautilus搭配鑽石耳環，哈蘭德與姆巴佩更乾脆把球衣背號、慶祝動作與人生信條寫進聯名錶；先前球場上比的是進球，現在則讓我們來看看，今年賽場上最耀眼的球星們，是如何把克拉、限量數、複雜功能玩得比足球本身更來得有看頭。

一個人收藏製錶，一個人收藏目光

必須說，梅西與C羅的腕錶選擇，幾乎完整複製了兩人在球場之外的公眾形象，梅西被拍到佩戴的PATEK PHILIPPE Ref.5531R，是品牌首款能夠鳴報「所在地時間」的三問世界時區腕錶。傳統三問腕錶通常鳴報固定的本地時間，Ref.5531則會根據世界時間盤上12點鐘位置所顯示的城市，鳴報當地時、刻與分鐘；錶盤中央再以掐絲琺瑯描繪日內瓦湖畔的拉沃葡萄園；它是一只必須理解機械邏輯、聲學結構與琺瑯工藝後，才知道貴在哪裡的行動收藏品。

▲梅西佩戴的PATEK PHILIPPE Ref.5531R，錶盤中央有著以掐絲琺瑯描繪的日內瓦湖畔。

而C羅選擇的PATEK PHILIPPE Nautilus Ref.5811/1460G-001，則完全不需要解釋，第一眼就能窺見白金錶殼、錶盤、錶圈與一體式鍊帶被195顆長階梯形切割鑽石與1,285顆明亮式切割鑽石覆蓋，總重量接近20克拉；一個人選擇把複雜藏在琺瑯面盤後面，另一個人直接把複雜換成鑽石。

▲C羅手上的PATEK PHILIPPE Nautilus Ref.5811/1460G-001極度耀眼。

品牌不再找代言人，而是直接製造周邊

只是當鏡頭轉向新世代球星與品牌的關係時，我們會發現當今的商業合作已經不單單只是「公開場合記得戴錶」如此而已，哈蘭德自2022年成為BREITLING品牌大使，雙方在2025年推出Chronomat B01 42 Erling Haaland限量系列，以隕石面盤連結球員近乎非人類的身體條件與「來自外太空」的形象。紅金版本搭載品牌自製B01自動計時機芯；Breitling還替哈蘭德本人與親友製作僅五只的特別版本，在錶殼刻上姓名與球衣背號，底蓋則加入他進球後著名的冥想慶祝動作。

▲百年靈為品牌大使哈蘭德打造了Chronomat系列限量錶，此外哈蘭德特別為親友打造專屬限定的五只特別版本，在後底蓋上加入他進球後著名的冥想慶祝動作。

HUBLOT與姆巴佩的合作則更是直接，2026年發表的Big Bang Reloaded Kylian Mbappé，是雙方自2018年合作以來第一款正式聯名限量錶；44毫米白色陶瓷錶殼搭配King Gold金質錶圈，面盤使用代表姆巴佩球衣背號的金色數字10，錶圈六點鐘位置刻上他的信條「Trust Yourself」。全球限量200只，搭載HUB1280 UNICO自動飛返計時機芯，動力儲存約72小時。

上述的例子不難看出，這是一個重要的商業模式轉折，球星不再只是替既有產品增加曝光，而是成為產品開發的一部分，腕錶也不再只是計時工具，而是足球明星的高級周邊商品。

▲HUBLOT與姆巴佩攜手打造的Big Bang Reloaded Kylian Mbappé。

足球員正在取代模特兒

雖然裘德・貝林漢沒有像哈蘭德或姆巴佩一樣推出個人聯名錶，但他代表的是另一條更具時尚產業意味的「套裝路線」，在LOUIS VUITTON形象廣告中，他佩戴40毫米黃金Tambour自動腕錶，新一代Tambour將過去較厚重的鼓形錶殼重新壓薄，搭配與錶殼融為一體的黃金鍊帶，內部使用LOUIS VUITTON專屬LFT023自動機芯。

這次合作最重要的地方，不只是它戴在貝林漢手上，而是它被放進了針織衫、西裝與高級時裝的背景中；傳統腕錶廣告通常讓球員穿著隊服、握著足球，努力證明產品具備運動性能；但LOUIS VUITTON卻讓貝林漢扮演一名超高知名度的model，過去足球明星想進入時尚產業，必須先證明自己會穿衣服，但到了貝林漢這一代，頂級品牌已經直接把他們當成模特兒、文化偶像與銷售通路。

▲裘德・貝林漢在LV形象廣告裡佩戴的Tambour自動腕錶。

男球星終於不再害怕「女錶」

值得一提的是，在這份球星腕錶清單裡，最讓人眼睛一亮的未必是最昂貴的作品，而是尺寸最小的兩只，年僅19歲的西班牙球星Lamine Yamal，曾佩戴38毫米玫瑰金AUDEMARS PIGUET Royal Oak自動計時碼錶Ref.26715OR.ZZ.1356OR.01。這款腕錶的八角形錶圈鑲嵌鑽石，銀色Grande Tapisserie大型格紋面盤搭配玫瑰金一體式鍊帶，相較球星過去熱愛的44毫米、甚至50毫米巨大腕錶，它的比例明顯更收斂。

▲Lamine Yamal佩戴起小尺寸的AUDEMARS PIGUET Royal Oak自動計時碼錶，看起來更像一枚精緻的飾品。

阿根廷中場Rodrigo De Paul則更進一步，選擇長期被市場歸類為女錶的Panthère de Cartier小型珠寶腕錶，玫瑰金錶殼尺寸約22×30毫米，搭配鑽石錶圈與柔軟的金質鍊帶；機芯甚至不是高級球星偏愛的複雜機械結構，而是石英機芯。

好玩的是，當這兩只錶放在刺青、肌肉與運動服旁邊，反而比傳統大型運動錶更有力量。當一名球員不再需要靠巨大錶徑證明男性氣質，小尺寸、鑽石與珠寶錶就不再具有性別威脅，而只是造型選擇。

▲同樣把手錶當成手鍊飾品在戴的還有Rodrigo De Paul，他戴上Panthère de Cartier小型珠寶腕錶，衝突感十足。

內馬爾與帕雷德斯：一個把手錶變成舞台，一個把稀缺藏在藍色裡

內馬爾選擇的JACOB & CO. Astronomia Solar Baguette龍虎陀飛輪，幾乎已經不能算是傳統腕錶，在巨大圓頂藍寶石水晶之下，微型龍虎雕塑、旋轉地球、Jacob-cut鑽石與多軸陀飛輪共同運行；Leandro Paredes佩戴的ROLEX Cosmograph Daytona Ref.126506則走向天秤另一端，40毫米鉑金錶殼搭配冰藍色面盤與栗棕色陶瓷測速錶圈，內部為自動計時機芯，動力儲存約72小時，冰藍色面盤是ROLEX鉑金腕錶的重要辨識特徵，懂的人一眼就知道它並不是普通鋼殼Daytona。

這兩種策略沒有高低之分，它們只是再次證明，球星佩戴腕錶的方式，與球風一樣具有個性：「有人需要所有人都看見，有人只需要懂的人認出來。」

▲內馬爾的JACOB & CO. Astronomia Solar Baguette龍虎陀飛輪，與其說是手錶，更像是一件珠寶藝術品。

▲Leandro Paredes佩戴的Cosmograph Daytona冰藍面，一眼就能辨識這就是經典勞力士。

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