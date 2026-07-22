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IU同款小粉唇油來了！雅詩蘭黛、M.A.C掀「玻璃唇」大戰　

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記者曾怡嘉／台北報導

「玻璃唇」熱潮持續延燒，雅詩蘭黛推出全新《水啵啵琉璃潤唇油》，並由全球品牌大使IU演繹新色；M.A.C則帶來全新超水感持久鏡光唇釉，以液態玻璃般的光澤感打造立體水潤雙唇。

▲▼水光唇。（圖／品牌提供）

▲▼水光唇。（圖／品牌提供）

▲雅詩蘭黛 水啵啵琉璃潤唇油，5色，990元。

雅詩蘭黛繼去年話題商品《水啵啵琉璃潤唇膏》後，今年再推出同系列新品《水啵啵琉璃潤唇油》，全新潤唇油結合唇蜜的透亮光澤、唇膏的顯色效果及護唇油的保濕修護，幫助打造輕盈、不黏膩的水光妝效。

▲▼水光唇。（圖／品牌提供）

▲ #03悸動無花果，IU使用色。

令人驚喜的是，潤唇油可隨雙唇pH值自然調整潤色，呈現個人專屬唇色，並加入薄荷涼感與無花果香氣，提升使用時的感官體驗。適逢國際唇膏日，7月29日至8月9日期間，凡於全台雅詩蘭黛百貨專櫃、MOMO及LINE禮物官方旗艦店購買水啵啵琉璃唇彩系列，即可獲得限量「水啵啵超Q精美吊飾」，數量有限，送完為止。

▲▼水光唇。（圖／品牌提供）

▲M.A.C 全新超水感持久鏡光唇釉單層或是厚塗能呈現不同的水光效果。

▲▼水光唇。（圖／品牌提供）

▲ #940 SizzledPeach實擦圖。

M.A.C則祭出全新《超水感持久鏡光唇釉》，主打如液態玻璃般的鏡面光澤，透過「鏡光折射技術」呈現高透亮妝效，可依照疊擦層數變化不同光澤感，一層呈現水感果汁光、兩層打造立體玻璃光，三層則展現高亮度鏡光效果。

▲▼水光唇。（圖／品牌提供）

▲M·A·C 全新超水感持色系列。

鏡光唇釉添加覆盆子油與天然角鯊烷，兼顧保濕與舒適度，並主打12小時持色，全系列共推出12款色選，包含熱銷色#943 XOXO、#939 Cake Topper、#940 Sizzled Peach等，從日常裸色到高飽和色系，讓你絕不踩雷。

關鍵字：

玻璃唇, 唇彩, 雅詩蘭黛, M.A.C, 新品推薦

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