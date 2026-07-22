早餐第一口喝錯，小心整天都在累！營養師點名4款早餐飲品

▲早餐飲料挑選相當重要。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

記者曾怡嘉／台北報導

早餐不只是吃飽，喝什麼也可能影響一整天的精神狀態與營養攝取。營養師孫語霙分享，若早餐第一口就選擇含糖飲料，不僅容易讓血糖快速波動，也可能影響飽足感。她推薦4種在超市就能輕鬆買到的早餐飲品，依照不同需求補充營養。

#牛奶、高鈣牛奶 補充鈣質首選

牛奶是不少人早餐的固定搭配，也是補充鈣質的重要來源。營養師表示，若平時喜歡喝拿鐵或鮮奶茶，可選擇以100%鮮奶沖泡，不僅保留乳香，也有助於補充鈣質。

#優酪乳 幫助補充益生菌

若平時有排便不順困擾，營養師建議可適量選擇優酪乳作為早餐飲品。她表示，不少人會在早餐時搭配飲用，作為補充益生菌的來源之一，但仍應搭配均衡飲食與足夠膳食纖維、水分攝取，才能維持消化道健康。

#堅果飲 補充好油脂

需要一早開會、長時間用腦的人，也可考慮堅果飲。營養師指出，堅果含有Omega-3脂肪酸等營養素，是均衡飲食的一部分，適量攝取有助於日常營養補充。

#植物蛋白奶 補充多元蛋白質

除了傳統豆漿外，近年也有結合大豆、燕麥、豌豆等多種植物來源的植物蛋白奶。營養師表示，部分產品可提供多元植物蛋白與必需胺基酸，適合全素飲食者，或希望增加蛋白質攝取的族群選擇。

營養師孫語霙最後提醒，早餐飲品除了留意營養成分，也要注意糖分含量。若經常選擇含糖奶茶、果汁或調味乳，可能增加額外糖分攝取。建議挑選無加糖或低糖產品，並搭配全穀雜糧、蛋白質及蔬果，讓早餐營養更均衡。