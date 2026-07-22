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不只服裝！溫慶珠曾開餐廳　在台北蛋黃區整棟經營

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記者林明瑋／綜合報導

知名服裝設計師溫慶珠離世，享壽69歲，消息讓人震驚。提起溫慶珠，多數人想到的是她服裝設計師身分，以及同名品牌Isabelle Wen溫慶珠，其實她帶給台灣的不只是服裝與時尚，而是一種美學與生活方式，FiFi茶酒沙龍的中式菜色十分講究，應該不少人仍有記憶。

▲溫慶珠。（圖／翻攝FIFI茶酒沙龍FB）

▲溫慶珠。（圖／翻攝FIFI茶酒沙龍FB）

▲溫慶珠曾經營FiFi茶酒沙龍。（圖 / 翻攝FiFi茶酒沙龍FB）

溫慶珠曾跨足餐飲，開設餐廳FiFi茶酒沙龍、Khaki咖啡店，FiFi（菲菲）是她的小名，透過不同觸角，將自己對色彩、花藝、器皿、空間與飲食的美學延伸到餐桌上，穿著、用餐、居家甚至與人相聚的時刻，都是美學的一部分，全盛時期她在台北市精華區仁愛路四段整合了旗下的FiFi’s Market、Khaki咖啡店與FIFI茶酒沙龍，成為一整棟的「FiFi’s Museum 菲時尚美術館」，可以在一樓喝咖啡、逛街，二樓、三樓吃飯、喝茶、宴客，訴說與傳遞美學。

▲溫慶珠。（圖／翻攝FIFI茶酒沙龍FB）

▲溫慶珠。（圖／翻攝FIFI茶酒沙龍FB）

▲FiFi茶酒沙龍的裝潢延續溫慶珠的美學，提供中式餐飲。

中西合璧、浪漫與堅毅，是溫慶珠作品中常見的衝突與和諧，無論在服裝或餐廳皆然，可惜餐廳受到疫情衝擊，已結束營業，但服裝品牌仍持續經營，留下她對時尚、藝術與生活緊密相連的美學信念。

關鍵字：

溫慶珠, IsabelleWen, FiFi茶酒沙龍, 台灣設計師, 服裝設計師

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