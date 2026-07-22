哈蘭德26歲生日遊艇開趴　正妹女友頂級行頭曝光

▲哈蘭德（左）戴著十字架項鍊出海歡慶26歲生日，女友Isabel戴梵克雅寶熱賣的Vintage Alhambra珍珠母貝項鍊與PP Nautilus金錶相伴。（圖／翻攝isabellaaIG）

記者陳雅韻／台北報導

在世界盃足球賽表現亮眼的挪威國家隊前鋒哈蘭德（Erling Haaland），21日歡度26歲生日，與他育有1子的青梅竹馬女友Isabel Haugseng Johansen，第一時間po出兩人乘遊艇慶生照獻上祝福，只見哈蘭德身穿黑色背心與短褲，搭配點綴黑珠的十字架項鍊，Isabel則身穿貼身冰藍色洋裝配「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）Nautilus金錶與梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）熱賣的Vintage Alhambra珍珠母貝項鍊，小倆口度假裝扮時尚有型。





▲Isabel（左）與哈蘭德感情甜蜜，她經常佩戴238,000元梵克雅寶Vintage Alhambra璣鏤雕花18K金手鍊與卡地亞Baignoire腕錶。（圖／翻攝erling IG）





▲卡地亞Baignoire玫瑰金迷你款腕錶，550,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）

哈蘭德是瑞士名錶百年靈（Breitling）品牌大使，除了佩戴百年靈陀飛輪錶等焦點之作，也被目擊佩戴RICHARD MILLE、勞力士（Rolex）錶款；女友Isabel則熱愛金錶，擁有中性PP Nautilus腕錶外，最常戴著卡地亞（Cartier）橢圓形造型的Baignoire玫瑰金迷你款腕錶，秀氣且優雅的設計宛如珠寶手環般吸睛。





▲Isabel（左）還擁有白金款的梵克雅寶Vintage Alhambra璣鏤雕花手鍊， 252,000元。（圖／翻攝isabellaaIG）

有別於足球員「大嫂團」或「女友團」成員愛秀奢華行頭，22歲的Isabel以青春洋溢的造型為主，珠寶也選經典款，她獨鍾梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）熱賣的Vintage Alhambra系列四葉幸運草珠寶，已曝光珍珠母貝項鍊、璣鏤雕花18K金與18K白金兩款手鍊，完美融入她的日常穿搭，有趣的是她也愛屋及烏，手腕上常套著男友哈蘭德入股的挪威髮飾品牌KKNEKKI髮圈，不經意洩露甜蜜情意。





▲Isabel愛屋及烏，手腕上套著哈蘭德入股的挪威髮飾品牌KKNEKKI髮圈。（圖／翻攝isabellaaIG）