台灣時尚傳奇溫慶珠離世！5大「人生金句」：設計應該跟著心走





▲台灣著名時尚設計師溫慶珠離世，享壽69歲。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

記者鮑璿安 ／綜合報導

台灣知名服裝設計師溫慶珠辭世，享壽69歲，消息一出令時尚圈深感不捨。她數十年來堅持以東方文化結合西方剪裁，打造獨樹一幟的設計語彙，也始終相信服裝只是創作的一部分，真正的美學來自於生活。回顧她過去接受媒體訪問時分享的觀點，不難發現，她對創作、人生與藝術始終抱持著自由而真誠的態度。

創作不是一直待在工作室，而是先把生活過好。

在溫慶珠眼中，設計靈感從來不只是來自畫稿或布料，而是旅行、閱讀、藝術展覽，甚至日常生活中的每一次觀察。她曾表示，比起埋首工作，她更願意把時間花在體驗世界，因為真正打動人的作品，往往源於豐富的人生經驗。

我不希望風格限制我，設計應該跟著心走。

縱觀溫慶珠歷年的作品，從民族風、波希米亞，到中式元素與現代剪裁，都很難用單一風格定義。她認為創作者最重要的是保有自由，不刻意迎合流行，也不讓既有標籤束縛自己，每一次設計都應忠於當下的感受。

找不到喜歡的衣服，那就自己創造。

她投入服裝設計的契機，其實源自年輕時對市面服裝的不滿足。因為總覺得沒有真正符合自己審美的作品，便開始親手製作服裝，也因此踏上設計之路。這份不願妥協的個性，也讓她一路走出屬於自己的時尚語言。

藝術是設計最重要的養分。

出身藝術家庭的溫慶珠，自幼接觸繪畫、美術與文化藝術，也曾接受水墨訓練。她認為，服裝設計不只是流行，更是一種藝術表現，因此至今仍習慣以手繪方式完成創作，讓每件作品都保有最原始的情感溫度。

真正的美，需要時間累積。

溫慶珠始終相信，美感不是一蹴可幾，而是閱讀、旅行、文化與生活共同累積而成的結果。她也曾鼓勵年輕人多去看展、多去旅行，培養自己的眼界與品味，因為唯有真正認識世界，才能創造出屬於自己的風格。