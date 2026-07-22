溫慶珠遺作曝光！東西美學推手「蝴蝶與旋轉木馬」藏一生設計哲學

記者鮑璿安／綜合報導

台灣知名服裝設計師溫慶珠（Isabelle Wen）辭世，享壽69歲，讓時尚圈深感不捨。縱橫設計界近40年，她始終堅持走自己的路，以東方文化為底蘊，揉合波西米亞、民族風、藝術與自然元素，建立鮮明的「溫式美學」，影響台灣設計圈深遠。如今，由她生前親自完成的2026春夏系列《Butterfly & Carousel（蝴蝶與旋轉木馬）》，也成為她留給時尚界最後一份禮物。





▲溫慶珠。（圖／翻攝FIFI茶酒沙龍FB）

出生於藝術家庭的溫慶珠，自幼便在濃厚的人文氛圍中成長，母親經常帶她走訪畫廊、美術館，她也曾師從國畫大師歐豪年學習水墨，藝術養分深深影響日後的創作。她曾坦言，自己花在真正設計服裝上的時間並不多，反而更喜歡旅行、閱讀、欣賞藝術，因為她始終相信，真正的靈感來自生活，而不是流行。也因此，溫慶珠的作品從不刻意迎合市場。她擅長以蕾絲、刺繡、印花、手工裝飾與飄逸輪廓交織出層次豐富的服裝語言，將東方女性的婉約，融合西方自由奔放的浪漫精神，每一件作品都像一幅充滿詩意的畫作，也讓她成為台灣最具代表性的原創設計師之一。





▲ 溫慶珠遺作曝光，2026春夏系列《Butterfly & Carousel》藏一生設計哲學 。（圖／翻攝自FB溫慶珠）

她最後完成的2026春夏系列《Butterfly & Carousel》，延續多年來對自然與生命的關注，將拍攝場景拉進森林、湖畔與草地之中，以自然光影襯托服裝最真實的姿態。系列大量運用奶油白、鼠尾草綠、霧藍、淡粉等柔和色彩，搭配花卉印花、鏤空蕾絲、細膩刺繡、雪紡與荷葉滾邊，營造輕盈而充滿生命力的視覺氛圍，宛如置身童話森林。

「Butterfly（蝴蝶）」是整個系列最重要的精神象徵。蝴蝶代表自由、美麗、蛻變、浪漫，也象徵歷經磨練後展翅飛翔的生命力量，正如溫慶珠數十年來始終堅持創作、不受潮流拘束的人生寫照。她相信，美不是停留在某個瞬間，而是在不斷改變中持續綻放。