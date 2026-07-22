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獨／溫慶珠驟逝！「針織女王」潘怡良憶前輩暖舉：給我很大力量

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記者鮑璿安／綜合報導

台灣知名服裝設計師溫慶珠（Isabelle Wen）辭世，享壽69歲，消息震驚時尚圈。與她同樣深耕台灣設計界、有「針織女王」之稱的設計師潘怡良，接受《ETFashion》訪問時坦言，得知噩耗後相當震驚，不僅感嘆一位時尚前輩的離開，更憶起對方多年來對後輩毫不吝惜的鼓勵，「設計師真的很需要前輩的一句肯定，她對我的影響很大」。

▲潘怡良2023秋冬秀。（圖／品牌提供）

▲潘怡良被譽為針織女王。（圖／品牌提供）

▲新北市立鶯歌陶瓷博物20周年紀念系列活動「鶯之饗宴」 ，潘怡良、蔡淑臻、安妮、彭佳慧。（圖／新北市政府提供）

▲潘怡良（右）。（圖／新北市政府提供）

潘怡良回憶，2003年個人品牌GIOIA PAN正好與溫慶珠品牌一同進駐台北101，當時自己還是剛嶄露頭角的新銳設計師，而溫慶珠早已是台灣時尚圈的重要代表人物，她透露，每次在活動上遇見溫慶珠，對方總會主動鼓勵她，「老師都會跟我說，我的作品越來越好、一直都有進步。」有一次經過FiFi茶酒沙龍，見到溫慶珠愜意坐在路邊，完全沒有架子，而且遠遠看到便上前熱情打招呼，臉上滿是笑容，甚至說她持續留意潘怡良的作品，「老師一直都很照顧晚輩，她的心胸很寬，讓我覺得自己被記住。」

▲ISABELLE WEN溫慶珠。（圖／品牌提供）

▲ISABELLE WEN將由現有設計、商品、生產及銷售團隊共同承接溫慶珠留下的創作理念。（圖／品牌提供）

她表示，近幾年雖然較少聽見溫慶珠公開露面，也曾耳聞老師身體狀況不是很好，但仍沒想到會如此突然告別大家。潘怡良認為溫慶珠留給後輩的不只是充滿東西美學融合的設計作品，更有待人溫暖、願意提攜新人的精神。未來，品牌將由現有設計、商品、生產及銷售團隊共同承接溫慶珠留下的創作理念，延續品牌一貫的設計風格與精神，營運將維持正常；至於告別式及治喪安排，目前尚未公佈具體內容。

關鍵字：

溫慶珠, 潘怡良, 時尚圈, 設計師, 品牌傳承

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