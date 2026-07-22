G-SHOCK攜手韓潮牌　半透明聯名錶「視覺降溫」

▲G-SHOCK與首爾街頭品牌thisisneverthat聯名腕錶DW-5600TNT-7，3,800元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

卡西歐旗下G-SHOCK時尚觸角延伸至南韓時尚圈，與首爾知名街頭品牌 thisisneverthat攜手推出DW-5600TNT-7 聯名腕錶，以標誌性的5600方形錶殼為基礎，將經典耐用結構與街頭美學融為一體，展現出簡約且個性鮮明的穿搭風格。





▲G-SHOCK與thisisneverthat聯名腕錶DW-5600TNT-7背蓋飾有thisisneverthat品牌Logo。

G-SHOCK與thisisneverthat聯名錶DW-5600TNT-7，採用半透明樹脂材質製作錶圈與錶帶，營造出清爽且豐富的層次感，符合夏日「視覺沁涼」的感受。面盤上方與錶背均點綴醒目的thisisneverthat Logo，有趣的是搭配反轉LCD液晶螢幕顯示，錶殼上下的「Protection」與「G-SHOCK」字樣特別經過磷光處理，在黑暗中發出螢光效果。





▲SWATCH WHAT IF…JELLY系列方形腕錶，3,100元。（圖／Swatch提供）

Swatch也推出個性鮮明的方形錶，新款WHAT IF?系列採用透明錶殼配上繽紛色彩的面盤，並搭配同色系的透明錶帶，整體輕盈且充滿玩味風格，讓標誌性的幾何外型更加鮮明奪目，共有5種色彩腕錶供選擇，其中黑色款式特別汲取1980年代經典Jelly Fish錶款的配色，巧妙致敬歷史。

