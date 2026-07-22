李沐靠「HOGAN雲朵鞋」偷長高6.5公分！公開送禮清單爸媽都要穿

記者鮑璿安／台北報導

義大利精品鞋履品牌HOGAN迎來創立40周年，2026秋冬系列以「Above the City」為主題，延續品牌一貫的休閒奢華，打造兼具舒適與時髦感的都會衣櫥。而全新亮相的Maxi I Active「雲朵鞋」成為焦點，演員李沐也搶先上腳體驗，直呼「像踩在雲朵上一樣」，更笑說6.5公分厚底讓小個子瞬間找回自信。





▲全新亮相的Maxi I Active「雲朵鞋」成為焦點，演員李沐也搶先上腳體驗 。（圖／品牌提供）

李沐分享，自己平時挑鞋最在意舒適度，因為腳型偏窄，也希望鞋款能讓雙腿看起來更加修長，因此特別喜歡這雙新作。「它真的很輕，穿起來像踩在雲朵上，最厲害的是有6.5公分增高，但完全沒有厚重感，比例瞬間變很好。」她也坦言，身為小個子女生，增高鞋能替自己增加不少自信。Maxi I Active透過輕量化結構降低厚底鞋的負擔，即使擁有搶眼外型，依舊維持輕盈腳感。鞋身採用流線輪廓結合皮革與麂皮拼接，品牌更首度將經典H Logo移至鞋後位置，讓視覺焦點自然向後延伸，營造俐落且富有現代感的線條，也讓鞋款更具辨識度。





▲Hi-Fi大理石白與櫻花粉logo皮革女士休閒鞋-NT20,500(台灣限定色) 。（圖／品牌提供）

若要推薦父親節、七夕送禮，李沐表示，送禮不能只想到爸爸，「如果買爸爸，也一定要買媽媽。」她認為媽媽很適合穿品牌經典德訓鞋，爸爸也能輕鬆駕馭，甚至直接挑選同款不同色當作情侶鞋或夫妻鞋，一起穿更有趣，至於旅行只能帶一雙鞋，她毫不猶豫選擇腳上的Maxi I Active。





▲Maxi I Active米蘭夜空黑與大理石白logo皮革女士休閒鞋-NT20,300 。（圖／品牌提供）





▲Athletic大理石白與巴羅洛酒紅logo異材質拼接女士休閒鞋-NT18,600 。（圖／品牌提供）

HOGAN本季也同步帶來多款話題鞋履，其中，品牌經典老爹鞋Hi-Fi首次推出兩款台灣限定配色，大理石白與鑽白星砂以白色鞋身點綴細緻閃耀的星砂元素；另一款「大理石白×櫻花粉Logo」則以粉嫩Logo點亮厚底輪廓，在率性設計中增添柔和少女感。鞋款搭載輕量化EVA厚底，搭配流線凹槽設計與寬楦輪廓，不僅保有老爹鞋的份量感，穿著腳感卻格外輕盈。男女同款的Athletic系列則重新演繹復古田徑鞋美學，方圓鞋頭、鋸齒狀H Logo與跑道紋理鞋底呼應經典元素，並結合柔軟皮革鞋面與5公分隱形內增高，兼顧舒適度與修飾比例，無論搭配休閒丹寧或俐落都會造型，都能展現HOGAN標誌性的低調奢華風格。

同場加映

男團 Cortis 成員嚴成玹身為時尚寵兒，同款單品也吸引不少時尚迷關注，他曾穿著法國巴黎鞋履品牌 both 的 GAO 系列亮相，以解構感丹寧造型搭配厚底皮鞋，展現率性風格；品牌另一款 TYRES PLATFORM 厚底小白鞋，同樣受到舒淇、張凌赫等人青睞，成為今夏熱門鞋款。

創立於2016年的 both，以橡膠工藝為品牌核心，將工業美學結合法式極簡設計，打造兼具前衛感與實穿性的鞋履。其中 TYRES PLATFORM 採用品牌標誌性的箭紋輪胎大底，運用 EVA 與橡膠複合材質打造約6公分厚底，不僅修飾身形，也兼顧輕盈腳感與舒適支撐，打破厚底鞋笨重的印象。鞋款外型以俐落流線搭配雕刻感鞋底輪廓，並加入粉嫩櫻花粉、薄荷綠等撞色細節，讓簡約小白鞋更具層次感，也延續品牌對橡膠材質的創新探索。





▲創立於2016年的 both，以橡膠工藝為品牌核心，將工業美學結合法式極簡設計，打造兼具前衛感與實穿性的鞋履。（圖／品牌提供）