最放不下面子星座Top 3！第一名超難服軟　要道歉比登天還難





▲以下就盤點最愛面子的三大星座，看看你或身邊的人是否也榜上有名 。（圖／翻攝自IG tvn）

記者鮑璿安／綜合報導

不少人把「面子」看得比什麼都重要，即使心裡已經後悔、委屈，表面上仍要維持一副若無其事的模樣。有些人甚至寧願自己默默承受，也不願主動低頭認錯，只因擔心失去尊嚴或形象。以下就盤點最愛面子的三大星座，看看你或身邊的人是否也榜上有名。

TOP 3：獅子座

獅子座天生自尊心強，希望在任何場合都能展現自信與能力，因此相當重視他人眼中的形象。即使知道自己有錯，也常因拉不下面子而選擇沉默，不願第一時間低頭認錯。對他們而言，維持尊嚴比爭輸贏更重要，只要給足台階與尊重，反而更容易讓獅子座主動化解僵局。

TOP 2：摩羯座

摩羯座習慣展現成熟、可靠的一面，因此不喜歡讓別人看見自己的脆弱或失誤。遇到困難時，他們往往選擇一個人默默解決，就算壓力再大也不輕易求助。這份堅強雖然令人佩服，但也讓摩羯座容易把情緒悶在心裡，久而久之反而增加心理負擔。

TOP 1：天蠍座

天蠍座把自尊與信任看得極重，不喜歡在人前示弱，更不願輕易暴露自己的真實情緒。即使心裡非常在意，也可能裝作毫不在乎，甚至嘴硬到底。當發生衝突時，他們通常會先保持冷靜，不急著解釋或道歉，因為對天蠍座來說，面子不只是形象，更代表自己的尊嚴與立場。